https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/mhpli-feti-yildizdan-selahattin-demirtas-aciklamasi-tahliyesine-mahkemeler-karar-verir-1103253062.html
MHP'li Feti Yıldız'dan 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'Tahliyesine mahkemeler karar verir'
MHP'li Feti Yıldız'dan 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'Tahliyesine mahkemeler karar verir'
Sputnik Türkiye
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporu için partilerin koordinatörlerinden oluşan yazım ekibi, bugün bir araya gelecek. MHP Genel... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T14:13+0300
2026-02-04T14:13+0300
2026-02-04T14:18+0300
türki̇ye
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
selahattin demirtaş
feti yıldız
anayasa mahkemesi (aym)
avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104241/35/1042413544_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5e593a8a2d1f8d9376d303a0cff4c4ed.jpg
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporu için partilerin koordinatörlerinden oluşan yazım ekibi, bugün beşinci kez toplanacak. Komisyonun rapor yazım ekibinde yer alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı öncesi sorulara yanıt verdi.MHP'li Yıldız, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik soruyu şekilde yanıtladı:"Demirtaş’ın tahliyesine mahkemeler karar verir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal gördüyse tahliyesi konusunda bir beyan varsa tahliye edilmesi lazım."Raporun bu ay kanun teklifi haline getirilip getirilmeyeceğine ilişkin soruya ise Yıldız, şöyle yanıt verdi:"Çerçeve metni hazırlayacağız. Kanun teklifi haline gelip gelmemesi yüce Meclis'in işidir. Meclis'te gruplar anlaşırsa kanun teklifi haline gelir. Kanunlaşması da çok uzun sürmez."MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/bahceliden-epstein-belgeleri-aciklamasi--insanim-diyen-herkesin-midesini-bulandirmaktadir-1103223236.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104241/35/1042413544_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_da8d3f909613f087d18d92f588a859da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), selahattin demirtaş, feti yıldız, anayasa mahkemesi (aym), avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm)
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), selahattin demirtaş, feti yıldız, anayasa mahkemesi (aym), avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm)
MHP'li Feti Yıldız'dan 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'Tahliyesine mahkemeler karar verir'
14:13 04.02.2026 (güncellendi: 14:18 04.02.2026)
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporu için partilerin koordinatörlerinden oluşan yazım ekibi, bugün bir araya gelecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı öncesi 'Selahattin Demirtaş' sorusuna yanıt verdi. Yıldız, "Tahliyesine mahkemeler karar verir" dedi.
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporu için partilerin koordinatörlerinden oluşan yazım ekibi, bugün beşinci kez toplanacak. Komisyonun rapor yazım ekibinde yer alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı öncesi sorulara yanıt verdi.
MHP'li Yıldız, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik soruyu şekilde yanıtladı:
"Demirtaş’ın tahliyesine mahkemeler karar verir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal gördüyse tahliyesi konusunda bir beyan varsa tahliye edilmesi lazım."
Raporun bu ay kanun teklifi haline getirilip getirilmeyeceğine ilişkin soruya ise Yıldız, şöyle yanıt verdi:
"Çerçeve metni hazırlayacağız. Kanun teklifi haline gelip gelmemesi yüce Meclis'in işidir. Meclis'te gruplar anlaşırsa kanun teklifi haline gelir. Kanunlaşması da çok uzun sürmez."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadesini kullanmıştı.