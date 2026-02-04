https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/mhpli-feti-yildizdan-selahattin-demirtas-aciklamasi-tahliyesine-mahkemeler-karar-verir-1103253062.html

MHP'li Feti Yıldız'dan 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'Tahliyesine mahkemeler karar verir'

MHP'li Feti Yıldız'dan 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'Tahliyesine mahkemeler karar verir'

Sputnik Türkiye

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporu için partilerin koordinatörlerinden oluşan yazım ekibi, bugün bir araya gelecek. MHP Genel... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-04T14:13+0300

2026-02-04T14:13+0300

2026-02-04T14:18+0300

türki̇ye

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

selahattin demirtaş

feti yıldız

anayasa mahkemesi (aym)

avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104241/35/1042413544_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5e593a8a2d1f8d9376d303a0cff4c4ed.jpg

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporu için partilerin koordinatörlerinden oluşan yazım ekibi, bugün beşinci kez toplanacak. Komisyonun rapor yazım ekibinde yer alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı öncesi sorulara yanıt verdi.MHP'li Yıldız, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik soruyu şekilde yanıtladı:"Demirtaş’ın tahliyesine mahkemeler karar verir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal gördüyse tahliyesi konusunda bir beyan varsa tahliye edilmesi lazım."Raporun bu ay kanun teklifi haline getirilip getirilmeyeceğine ilişkin soruya ise Yıldız, şöyle yanıt verdi:"Çerçeve metni hazırlayacağız. Kanun teklifi haline gelip gelmemesi yüce Meclis'in işidir. Meclis'te gruplar anlaşırsa kanun teklifi haline gelir. Kanunlaşması da çok uzun sürmez."MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/bahceliden-epstein-belgeleri-aciklamasi--insanim-diyen-herkesin-midesini-bulandirmaktadir-1103223236.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), selahattin demirtaş, feti yıldız, anayasa mahkemesi (aym), avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm)