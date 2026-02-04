Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/msb-hakkaride-rahatsizlanan-asker-sehit-oldu-1103245231.html
MSB: Hakkari'de rahatsızlanan asker şehit oldu
MSB: Hakkari'de rahatsızlanan asker şehit oldu
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un tedavi gördüğü... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T09:16+0300
2026-02-04T09:16+0300
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103244939_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_2fc4a9e3b6ce59bc76c3f8cc5b09a38d.jpg
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Bakan Güler'den taziye mesajıMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Okur için taziye mesajı yayımladı.Bakan Güler, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/yalovada-iside-yonelik-operasyon-acilan-ateste-7-polis-yaralandi-1102309872.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103244939_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d5cb9586da0fbf63754e0a55a1fce6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

MSB: Hakkari'de rahatsızlanan asker şehit oldu

09:16 04.02.2026
© AAŞehit cenazesi
Şehit cenazesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
© AA
Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şemdinli/Hakkari'de, rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Talat Okur, tetkik ve tedavi maksadıyla sevk edildiği Şemdinli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Okur için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Güler, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
TÜRKİYE
Yalova'daki IŞİD operasyonu: Bakan Yerlikaya 3 polisin şehit olduğunu, 6 teröristin ise ölü ele geçirildiğini duyurdu
29 Aralık 2025, 06:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала