https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/msb-hakkaride-rahatsizlanan-asker-sehit-oldu-1103245231.html

MSB: Hakkari'de rahatsızlanan asker şehit oldu

MSB: Hakkari'de rahatsızlanan asker şehit oldu

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un tedavi gördüğü... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-04T09:16+0300

2026-02-04T09:16+0300

2026-02-04T09:16+0300

türki̇ye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103244939_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_2fc4a9e3b6ce59bc76c3f8cc5b09a38d.jpg

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Bakan Güler'den taziye mesajıMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Okur için taziye mesajı yayımladı.Bakan Güler, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/yalovada-iside-yonelik-operasyon-acilan-ateste-7-polis-yaralandi-1102309872.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60