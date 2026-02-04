https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/libya-bassavciligi-seyfulislam-kaddafinin-olumunu-arastiriyor-1103246000.html
Libya Başsavcılığı Seyfülislam Kaddafi’nin ölümünü araştırıyor
Libya Başsavcılığı, Seyfülislam Muammer Kaddafi'nin 'gizemli koşullar' altında hayatını kaybettiğini belirten resmi bir raporun ardından ölümüne ilişkin... 04.02.2026
Libya’da Seyfülislam Muammer Kaddafi’nin ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, ölümün gizemli koşullarda gerçekleştiğine dair resmi raporun ardından olayla ilgili soruşturma sürecini başlattığını duyurdu.Sputnik muhabirinin haberine göre, Başsavcı'nın kararıyla özel soruşturma ekibi görevine başladı. Ekibin görevleri arasında ön bilgiler toplama, olayla ilgili yerleri ziyaret etme, gerekli incelemeleri yapma ve delil toplama gibi görevleri bulunuyor. Özel soruşturma ekibin ayrıca uzman kişileri görevlendirdiği, tanıklar ile olay hakkında bilgi verebilecek kişilerin ifadelerini dinleyeceği ifade edildi.Adli tıp doktorları ile silah, parmak izi, toksikoloji ve ceza soruşturmasıyla ilişkili diğer bilimsel alanlarda uzman kişiler tarafından merhumun cenazesi, yürürlükteki yasal prosedürlere uygun şekilde incelediği belirtildi. Mermi yarası tespit edildiİlk incelemede Seyfülislam’ın ölümüne yol açan ateşli silah mermilerinden kaynaklı yaralanmalar tespit edildi. Bu bulgu, olayda suç şüphesi bulunduğu ihtimalini güçlendirirken, soruşturma ekibi delil toplama çalışmalarını sürdürerek olaya karıştığından şüphelenilenlerin tespit edilmesi için araştırma alanını genişletti.
