https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/libya-bassavciligi-seyfulislam-kaddafinin-olumunu-arastiriyor-1103246000.html

Libya Başsavcılığı Seyfülislam Kaddafi’nin ölümünü araştırıyor

Libya Başsavcılığı Seyfülislam Kaddafi’nin ölümünü araştırıyor

Sputnik Türkiye

Libya Başsavcılığı, Seyfülislam Muammer Kaddafi’nin 'gizemli koşullar' altında hayatını kaybettiğini belirten resmi bir raporun ardından ölümüne ilişkin... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-04T09:41+0300

2026-02-04T09:41+0300

2026-02-04T09:41+0300

dünya

seyfülislam kaddafi

libya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/03/1051395972_0:270:2680:1778_1920x0_80_0_0_8a73244e75d97d01982885e8358aaa59.jpg

Libya’da Seyfülislam Muammer Kaddafi’nin ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, ölümün gizemli koşullarda gerçekleştiğine dair resmi raporun ardından olayla ilgili soruşturma sürecini başlattığını duyurdu.Sputnik muhabirinin haberine göre, Başsavcı'nın kararıyla özel soruşturma ekibi görevine başladı. Ekibin görevleri arasında ön bilgiler toplama, olayla ilgili yerleri ziyaret etme, gerekli incelemeleri yapma ve delil toplama gibi görevleri bulunuyor. Özel soruşturma ekibin ayrıca uzman kişileri görevlendirdiği, tanıklar ile olay hakkında bilgi verebilecek kişilerin ifadelerini dinleyeceği ifade edildi.Adli tıp doktorları ile silah, parmak izi, toksikoloji ve ceza soruşturmasıyla ilişkili diğer bilimsel alanlarda uzman kişiler tarafından merhumun cenazesi, yürürlükteki yasal prosedürlere uygun şekilde incelediği belirtildi. Mermi yarası tespit edildiİlk incelemede Seyfülislam’ın ölümüne yol açan ateşli silah mermilerinden kaynaklı yaralanmalar tespit edildi. Bu bulgu, olayda suç şüphesi bulunduğu ihtimalini güçlendirirken, soruşturma ekibi delil toplama çalışmalarını sürdürerek olaya karıştığından şüphelenilenlerin tespit edilmesi için araştırma alanını genişletti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/kaddafinin-oglu-seyfulislam-kaddafi-oldu-1103240170.html

libya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

seyfülislam kaddafi, libya