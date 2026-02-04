Lavrov: Batı’da utanma duygusundan yoksun çok sayıda siyasetçi var

Başkan ya da başbakan seçilen insanlar, kendi çizgilerini uygulayabilecek kadar etkiye sahip. Ancak eğer bu insanlar aldatmaya, ortaklarına karşı yalan söylemeye ve bundan ötürü utanmamaya ya da yüzleri kızarmamaya dayalı bir çizgiyi izliyorlarsa, evet, bu bir gerçek. Batı’daki karar verici konumda olanlar arasında bu tür insanlardan fazlasıyla var.