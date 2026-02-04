https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/lavrov-batida-utanma-duygusundan-yoksun-cok-sayida-siyasetci-var-1103269454.html
Lavrov: Batı’da utanma duygusundan yoksun çok sayıda siyasetçi var
Lavrov: Batı’da utanma duygusundan yoksun çok sayıda siyasetçi var
2026-02-04T20:53+0300
2026-02-04T20:53+0300
2026-02-04T20:53+0300
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Diplomasi Günü vesilesiyle Russia Today (RT) televizyonundan Rick Sanchez’e verdiği röportajda, Batı’daki siyasi ve bürokratik çevrelerde, yalan ve aldatmaya dayalı politika izleyen, aynı zamanda yaptıklarından dolayı utanç duymayan çok sayıda isim bulunduğunu söyledi.‘Finansçı Jeffrey Epstein davasına karışanlarla, Ukrayna’da yaşananlara yol açan kişilerin karşılaştırılıp karşılaştırılamayacağı’ yönündeki soruya verdiği yanıtta Lavrov, şu ifadeleri kullandı:ABD Adalet Bakanlığı daha önce, cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein dosyasında yer alan 3.5 milyondan fazla bilgi ve belgenin kamuoyuyla paylaşıldığını açıklamıştı.En küçüğü 14 olmak üzere, 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
