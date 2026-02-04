Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/lavrov-batida-utanma-duygusundan-yoksun-cok-sayida-siyasetci-var-1103269454.html
Lavrov: Batı’da utanma duygusundan yoksun çok sayıda siyasetçi var
Lavrov: Batı’da utanma duygusundan yoksun çok sayıda siyasetçi var
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’daki siyasi elitler arasında, Ukrayna’daki darbe sürecine de karışanlar dahil, yalan üzerine kurulu bir çizgiyi... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T20:53+0300
2026-02-04T20:53+0300
dünya
sergey lavrov
batı
ukrayna
russia today (rt)
jeffrey epstein
abd adalet bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/17/1093908048_0:0:752:423_1920x0_80_0_0_49d5e053d3969302f26f414389f122f1.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Diplomasi Günü vesilesiyle Russia Today (RT) televizyonundan Rick Sanchez’e verdiği röportajda, Batı’daki siyasi ve bürokratik çevrelerde, yalan ve aldatmaya dayalı politika izleyen, aynı zamanda yaptıklarından dolayı utanç duymayan çok sayıda isim bulunduğunu söyledi.‘Finansçı Jeffrey Epstein davasına karışanlarla, Ukrayna’da yaşananlara yol açan kişilerin karşılaştırılıp karşılaştırılamayacağı’ yönündeki soruya verdiği yanıtta Lavrov, şu ifadeleri kullandı:ABD Adalet Bakanlığı daha önce, cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein dosyasında yer alan 3.5 milyondan fazla bilgi ve belgenin kamuoyuyla paylaşıldığını açıklamıştı.En küçüğü 14 olmak üzere, 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/ingiltere-kralinin-adi-epstein-belgelerinde-gecen-kardesi-kraliyet-konutundan-tasindi-1103246729.html
batı
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/17/1093908048_63:0:694:473_1920x0_80_0_0_00e21e0b0220ad498f4a2951bd9b8fc8.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, batı, ukrayna, russia today (rt), jeffrey epstein, abd adalet bakanlığı
sergey lavrov, batı, ukrayna, russia today (rt), jeffrey epstein, abd adalet bakanlığı

Lavrov: Batı’da utanma duygusundan yoksun çok sayıda siyasetçi var

20:53 04.02.2026
© Sputnik / Рамиль СитдиковSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’daki siyasi elitler arasında, Ukrayna’daki darbe sürecine de karışanlar dahil, yalan üzerine kurulu bir çizgiyi izleyen ve 'utanma duygusunu yitirmiş' çok sayıda kişi bulunduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Diplomasi Günü vesilesiyle Russia Today (RT) televizyonundan Rick Sanchez’e verdiği röportajda, Batı’daki siyasi ve bürokratik çevrelerde, yalan ve aldatmaya dayalı politika izleyen, aynı zamanda yaptıklarından dolayı utanç duymayan çok sayıda isim bulunduğunu söyledi.
‘Finansçı Jeffrey Epstein davasına karışanlarla, Ukrayna’da yaşananlara yol açan kişilerin karşılaştırılıp karşılaştırılamayacağı’ yönündeki soruya verdiği yanıtta Lavrov, şu ifadeleri kullandı:
Başkan ya da başbakan seçilen insanlar, kendi çizgilerini uygulayabilecek kadar etkiye sahip. Ancak eğer bu insanlar aldatmaya, ortaklarına karşı yalan söylemeye ve bundan ötürü utanmamaya ya da yüzleri kızarmamaya dayalı bir çizgiyi izliyorlarsa, evet, bu bir gerçek. Batı’daki karar verici konumda olanlar arasında bu tür insanlardan fazlasıyla var.
ABD Adalet Bakanlığı daha önce, cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein dosyasında yer alan 3.5 milyondan fazla bilgi ve belgenin kamuoyuyla paylaşıldığını açıklamıştı.
En küçüğü 14 olmak üzere, 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Prens Andrew - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
DÜNYA
İngiltere Kralı'nın adı Epstein belgelerinde geçen kardeşi, kraliyet konutundan taşındı
09:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала