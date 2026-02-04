https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/kredi-karti-borcu-yapilandirmasinda-kritik-detay-borc-tasima-hakkina-dikkat-1103251695.html

Kredi kartı borcu yapılandırmasında kritik detay: Borç taşıma hakkına dikkat

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartı ve kredili mevduat hesapları dahil olmak üzere bireysel borçlar için 48 ay vadeli yapılandırma kararını hayata geçirdi. Düzenleme kapsamında borçlulara 3 aylık başvuru süresi tanındı. Bu hak, Nisan ayı sonuna kadar kullanılabilecek.Borçlar tek bankada toplanabiliyorNTV'nin haberine göre, yapılandırmada öne çıkan önemli ayrıntılardan biri, borç taşıma hakkı. Birden fazla bankaya kredi kartı veya kredi borcu bulunanlar, borçlarını en uygun faiz oranını sunan bankada toplama imkânına sahip. Bu yöntem, daha düşük faizle ödeme ve borçları tek merkezden yönetme avantajı sunabiliyor.Bankalar farklı yapılandırma yöntemleri sunuyorBorç yapılandırma sürecinde bankalar, müşterilerine farklı seçenekler sunuyor. En yaygın iki yöntem ise taksitli nakit avans ve borç transferi yöntemi olarak öne çıkıyor. Seçilecek yöntem, borç tutarına, gelir durumuna ve ödeme alışkanlıklarına göre değişebiliyor.Taksitli nakit avans yöntemi nasıl işliyor?Taksitli nakit avans yönteminde, kredi kartı limitinin bir bölümü nakit olarak kullanılarak mevcut borç kapatılıyor. Çekilen tutar, belirlenen taksitlerle geri ödeniyor. Bu yöntem, yüksek faizli kart borçlarını daha düşük aylık taksitlerle planlama imkânı sağlayabiliyor.Yapılandırmada uygulanacak faiz oranıBDDK kararına göre, borç yapılandırmalarında aylık yüzde 3,11 faiz oranı uygulanacak. Bu nedenle yapılandırma öncesinde, mevcut kart faizleri ile yeni oranların karşılaştırılması büyük önem taşıyor.Kimler yapılandırmadan yararlanabilir?Yapılandırmadan yararlanabilmek için kredi kartı dönem borcunun kısmen ya da tamamen ödenmemiş olması gerekiyor. Ayrıca borcun, Ocak ayı sonuna kadar oluşmuş olması şart. 1 Şubat sonrası oluşan borçlar düzenleme kapsamına alınmıyor.İhtiyaç kredilerinde ise 30 günden fazla gecikmiş ödemesi bulunanlar yapılandırmadan yararlanabilecek.Borç transferi yöntemiyle daha düşük faiz mümkünBorç transferi yönteminde, bir bankadaki kredi kartı borcu başka bir bankaya taşınıyor. Yeni bankada genellikle daha düşük faiz ve uzun vade ile yeni bir ödeme planı oluşturuluyor. Bu sayede birden fazla bankaya ayrı ayrı yapılandırma başvurusu yapma zorunluluğu ortadan kalkıyor.Toplam geri ödeme tutarına dikkatHer yapılandırma yöntemi aylık ödemeleri düşürmeyi amaçlasa da, toplam geri ödeme tutarı mutlaka hesaplanmalı. Uzun vadeli planlarda faiz oranı düşük olsa bile, toplamda ödenecek tutar ilk borcun üzerine çıkabiliyor. Bu nedenle farklı senaryoların karşılaştırılması öneriliyor.Yapılandırma iptal edilemiyor, dikkatli karar verinBorç yapılandırması sözleşmesi imzalandıktan sonra genellikle iptal edilemiyor. Borçlu isterse, kalan anapara ve faiz bakiyesi üzerinden erken kapama yapabiliyor.

