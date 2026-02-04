https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/egitim-ve-saglik-harcamalari-kredi-karti-limit-duzenlenmesinden-etkilenmeyecek-1103249954.html
Eğitim ve sağlık harcamaları kredi kartı limit düzenlenmesinden etkilenmeyecek
Eğitim ve sağlık harcamaları kredi kartı limit düzenlenmesinden etkilenmeyecek
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasında eğitim ve sağlık harcamalarının istisna kapsamında değerlendirileceğini bankalara bildirirken, bankalara sistemsel altyapı ve operasyonel süreçler için 3 ay süre tanındı.
BDDK kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren kritik bir karar açıkladı.
Kredi kartı limit düzenlemeleri: Sağlık ve eğitim etkilenmeyecek
BDDK, bankalara eğitim ve sağlık harcamalarının kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasından istisna tutulacağı talimat yazısı gönderdi.
BDDK tarafından bankalara iletilen yazıda, müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz şekilde etkilenmemesini sağlayacak gerekli sistemsel geliştirmenin yapılmasının gerektiği belirtildi.
Yazıda, söz konusu kararın sağlıklı ve kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için bankaların gerekli sistemsel altyapılarını en geç 3 ay içerisinde tesis etmeleri ve tüm operasyonel süreçlerini eksiksiz biçimde tamamlamaları istendi. Ayrıca, uyum sürecinde atılması öngörülen adımları içeren yol haritasının, kuruluş birlikleri aracılığıyla BDDK'ye iletilmesi talep edildi.
Düzenleme ile kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi ve finansal tüketicinin korunmasının sağlanması amaçlanıyor.