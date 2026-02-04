Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/kentsel-donusumde-yeni-donem-yikim-karari-sureci-hizlandirildi-itiraz-edenin-payi-satilacak-ya-da-1103247221.html
Kentsel dönüşümde yeni dönem: Yıkım kararı süreci hızlandırıldı, itiraz edenin payı satılacak ya da devlet alacak
Kentsel dönüşümde yeni dönem: Yıkım kararı süreci hızlandırıldı, itiraz edenin payı satılacak ya da devlet alacak
Kentsel dönüşüme girecek riskli binalar için yıkım ve karar alma süreci hızlandırıldı. Bir hak sahibinin isteği bile karar sürecini başlatmaya yeterli olacak... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T10:06+0300
2026-02-04T10:06+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/15/1088281513_0:0:1980:1114_1920x0_80_0_0_dbcc00f1391017ab94344cdd6549beed.jpg
Riskli yapıların bulunduğu parsellerde veya dönüşüm alanlarında yapılacak işlemler için paydaşların salt çoğunluğu yeterli olacak. Bu kapsamda parsel birleştirme, yeniden yapı yapımı, kat karşılığı projeler, hisse satışları ve gelir paylaşımı gibi uygulamalar, hisseleri oranında maliklerin çoğunluk kararıyla hayata geçirilebilecek.Bir malik talep ederse toplantı zorunlu olacakRiskli yapıların bulunduğu parsellerde dönüşüm kararının alınması için maliklerden yalnızca birinin talepte bulunması toplantı sürecini başlatmaya yetecek. Toplantı bilgileri muhtarlık, bina ilan panosu, noter veya elektronik tebligat yoluyla paydaşlara bildirilecek.Toplantı, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğuyla yapılacak ve alınan kararlar tutanak altına alınacak.Karara katılmayanların payı satılabilecekNTV'de yer alan habere göre, salt çoğunlukla alınan kararı kabul etmeyen maliklerin hisseleri, rayiç bedelin altında olmamak kaydıyla açık artırma yöntemiyle diğer paydaşlara satılabilecek. Satışın gerçekleşmemesi halinde söz konusu paylar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ veya ilgili idare tarafından satın alınabilecek.Riskli yapıların bulunduğu alanlarda ise anlaşmaya uyulması şartıyla hisselerin üçüncü kişilere satışına da imkan tanınacak.Arsa satışında kamuya öncelik verilecekRiskli binanın yıkılması sonrası arsa haline gelen taşınmazların satışına karar verilmesi durumunda, söz konusu arsa paylarının öncelikle Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ veya ilgili kamu kurumlarına teklif edilmesi gerekecek.Kamu kurumlarının satın alması halinde hak sahipleriyle konut veya işyeri sözleşmesi yapılabilecek.Zemin uygun değilse başka parselde yapı yapılabilecekDüzenleme, zemin riski veya mevzuat engelleri nedeniyle aynı parselde yapılaşmanın mümkün olmadığı durumlar için de yeni uygulama getirdi. Buna göre yapılaşma hakkı, imar hakkı aktarımı yoluyla başka bir parsele taşınabilecek. Bu süreçte maliklerin aynı parselde paylaştırılması ve diğer maliklerin onayı gerekecek.Parsel birleştirmeye yeni kurallarBirden fazla parselin birleştirilmesi için her parseldeki maliklerin hisseleri oranında salt çoğunluk kararı yeterli olacak. Ancak riskli yapıların bulunduğu parsellerle birlikte değerlendirilecek boş parseller için tüm maliklerin oy birliği aranacak.Teminat oranlarında düzenleme1 Ocak 2024’ten sonra alınan yapı ruhsatları kapsamında verilen teminatlar, müteahhitlerin talebi halinde yüzde 6 oranına göre yeniden düzenlenebilecek.
türkiye, toki̇, arsa, kentsel dönüşüm, resmi gazete
türkiye, toki̇, arsa, kentsel dönüşüm, resmi gazete

Kentsel dönüşümde yeni dönem: Yıkım kararı süreci hızlandırıldı, itiraz edenin payı satılacak ya da devlet alacak

10:06 04.02.2026
Abone ol
Kentsel dönüşüme girecek riskli binalar için yıkım ve karar alma süreci hızlandırıldı. Bir hak sahibinin isteği bile karar sürecini başlatmaya yeterli olacak, karara itiraz edilirse, itiraz edenin payı diğer hak sahiplerine devlet eliyle satılacak. Payı devlet de alabilecek. Bina arsa haline dönerse alım önceliği devletin olacak.
Riskli yapıların bulunduğu parsellerde veya dönüşüm alanlarında yapılacak işlemler için paydaşların salt çoğunluğu yeterli olacak. Bu kapsamda parsel birleştirme, yeniden yapı yapımı, kat karşılığı projeler, hisse satışları ve gelir paylaşımı gibi uygulamalar, hisseleri oranında maliklerin çoğunluk kararıyla hayata geçirilebilecek.

Bir malik talep ederse toplantı zorunlu olacak

Riskli yapıların bulunduğu parsellerde dönüşüm kararının alınması için maliklerden yalnızca birinin talepte bulunması toplantı sürecini başlatmaya yetecek. Toplantı bilgileri muhtarlık, bina ilan panosu, noter veya elektronik tebligat yoluyla paydaşlara bildirilecek.
Toplantı, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğuyla yapılacak ve alınan kararlar tutanak altına alınacak.

Karara katılmayanların payı satılabilecek

NTV'de yer alan habere göre, salt çoğunlukla alınan kararı kabul etmeyen maliklerin hisseleri, rayiç bedelin altında olmamak kaydıyla açık artırma yöntemiyle diğer paydaşlara satılabilecek. Satışın gerçekleşmemesi halinde söz konusu paylar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ veya ilgili idare tarafından satın alınabilecek.
Riskli yapıların bulunduğu alanlarda ise anlaşmaya uyulması şartıyla hisselerin üçüncü kişilere satışına da imkan tanınacak.

Arsa satışında kamuya öncelik verilecek

Riskli binanın yıkılması sonrası arsa haline gelen taşınmazların satışına karar verilmesi durumunda, söz konusu arsa paylarının öncelikle Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ veya ilgili kamu kurumlarına teklif edilmesi gerekecek.
Kamu kurumlarının satın alması halinde hak sahipleriyle konut veya işyeri sözleşmesi yapılabilecek.

Zemin uygun değilse başka parselde yapı yapılabilecek

Düzenleme, zemin riski veya mevzuat engelleri nedeniyle aynı parselde yapılaşmanın mümkün olmadığı durumlar için de yeni uygulama getirdi. Buna göre yapılaşma hakkı, imar hakkı aktarımı yoluyla başka bir parsele taşınabilecek. Bu süreçte maliklerin aynı parselde paylaştırılması ve diğer maliklerin onayı gerekecek.

Parsel birleştirmeye yeni kurallar

Birden fazla parselin birleştirilmesi için her parseldeki maliklerin hisseleri oranında salt çoğunluk kararı yeterli olacak. Ancak riskli yapıların bulunduğu parsellerle birlikte değerlendirilecek boş parseller için tüm maliklerin oy birliği aranacak.

Teminat oranlarında düzenleme

1 Ocak 2024’ten sonra alınan yapı ruhsatları kapsamında verilen teminatlar, müteahhitlerin talebi halinde yüzde 6 oranına göre yeniden düzenlenebilecek.
