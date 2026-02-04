https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/sgk-borclarina-tecil-kolayligi-saglandi-1103245617.html

SGK’dan prim borçları için yeni düzenleme: Yapılandırma kolaylaştırıldı

SGK’dan prim borçları için yeni düzenleme: Yapılandırma kolaylaştırıldı

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların tecilinde yüzde 10 olan peşin ödeme koşulu hafifletildi. Borç kaç taksite bağlanırsa peşin ödenecek tutar bir taksit... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-04T09:49+0300

2026-02-04T09:49+0300

2026-02-04T09:49+0300

türki̇ye

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

borç

borç yapılandırma

çiftçi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/14/1065979785_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6a1ccaa8f46e2b1caa84e0da10dd6a6c.jpg

Sosyal Güvenlik Kurumu, (SGK) prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin genelge yayımladı. 2026/7 sayılı genelgeye göre; prim borçları yapılandırılmasında teminat koşulları daha esnek hale getirilirken, borçların geri ödenmesine ilişkin takvimde de kolaylaştırıcı adımlar atıldı.Küçük ölçekli işletmeler ve çiftçilerin üzerindeki baskının azaltılması amaçlandıYeni uygulamanın, özellikle mali sıkıntı yaşayan küçük ölçekli işletmeler ile çiftçilerin üzerindeki prim borcu baskısını azaltması ve ödeme süreçlerini daha sürdürülebilir kılması amaçlanıyor.50 bin liradan 250 bin liraya yükseldiSGK’nın yaptığı değişiklikle birlikte, daha önce 50 bin TL olan teminat göstermeden taksitlendirme sınırı 5 kat artırılarak 250 bin TL’ye yükseltildi. Buna göre, borcu 250 bin TL’yi aşmayan vatandaşlardan artık gayrimenkul ya da banka teminatı talep edilmeyecek. Genelge kapsamında 4/b statüsündeki esnaf ve tarım Bağ-Kur’lular, borçlarını taksitlendirmeleri halinde ‘borcu yoktur’ yazısı alabilecek. Bu uygulama sayesinde sigortalılar, borçlarını öderken ticari faaliyetlerini sürdürebilecek ve resmi işlemlerde sorun yaşamayacak. SGK, ödeme güçlüğü yaşayanlar için ihlal hakkını da genişletti. Daha önce 3 olan taksit aksatma hakkı 4’e çıkarıldı. Bir takvim yılı içinde dördüncü kez gecikme yaşanması halinde tecil bozulacak. Bu düzenleme ile borçlulara ek bir tolerans sağlanmış oldu.Başvuru nasıl yapılacak?Geçmişte yapılandırması bozulan borçlular için yeni bir kapı aralandı. Borçların kapatılması halinde, önceki ihlaller ‘bozulmuş tecil’ olarak değerlendirilmeyecek ve vatandaşlar yeniden yapılandırma başvurusu yapabilecek. Yeni uygulamada, ödeme gücü sınırlı olan borçlular için ilk 6 ay boyunca yarım taksit esasına dayanan kademeli ödeme planı oluşturulabilecek. Böylece borçlular, sürece daha düşük tutarlarla başlayarak ödeme düzenini kurabilecek. Düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların, SGK birimlerine başvuru yapmaları ve ilk taksiti yatırmaları yeterli olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/simit-ve-ekmek-fiyatlarinda-yeni-donem-onay-sarti-getirildi-1103245782.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), borç, borç yapılandırma, çiftçi