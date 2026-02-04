https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/jeffrey-epsteinin-hucredeki-son-anlari-yayimlandi-1103241513.html

Jeffrey Epstein'ın hücredeki son anları yayımlandı

Jeffrey Epstein'ın hücredeki son anları yayımlandı

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein'ın hücredeki son anlarını yayımladı. 10 Ağustos 2019'da New York'taki Metropolitan Cezaevi'nde (MCC) cansız bedeni... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

Amerikalı milyarder finansçı ve mahkum Jeffrey Epstein, Manhattan'daki yüksek güvenlikli Metropolitan Cezaevi'nde (MCC) ölü bulundu. Resmi makamlar ölüm nedenini intihar olarak açıklasa da, cezaevindeki şüpheli koşullar ve Epstein'ın güçlü bağlantıları, komplo teorilerini ve soru işaretlerini günümüze kadar taşıdı. Adalet Bakanlığı tarafından yeni yayınlanan fotoğraflar, olayın kritik saatlerine dair şaşırtıcı detayları ortaya koydu.

