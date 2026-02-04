Jeffrey Epstein'ın hücredeki son anları yayımlandı
© Fotoğraf : ABD Adalet BakanlığıEpstein'a müdahale edildiği iddia edilen görüntüsü
© Fotoğraf : ABD Adalet Bakanlığı
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein'ın hücredeki son anlarını yayımladı. 10 Ağustos 2019'da New York'taki Metropolitan Cezaevi'nde (MCC) cansız bedeni bulunan sapık milyarderin kendini astığı iddia edilmişti.
Amerikalı milyarder finansçı ve mahkum Jeffrey Epstein, Manhattan'daki yüksek güvenlikli Metropolitan Cezaevi'nde (MCC) ölü bulundu.
Resmi makamlar ölüm nedenini intihar olarak açıklasa da, cezaevindeki şüpheli koşullar ve Epstein'ın güçlü bağlantıları, komplo teorilerini ve soru işaretlerini günümüze kadar taşıdı.
Adalet Bakanlığı tarafından yeni yayınlanan fotoğraflar, olayın kritik saatlerine dair şaşırtıcı detayları ortaya koydu.
© Fotoğraf : ABD Adalet BakanlığıEpstein'ın hücresi
Epstein'ın hücresi
© Fotoğraf : ABD Adalet Bakanlığı
6 Temmuz 2019: Epstein, cinsel istismar ve bunun için insan ticareti yapmak suçlamalarıyla tutuklandı. Psikolojik değerlendirmelerde defalarca intihar düşüncesi olmadığını belirtmesine rağmen, ünü ve ağır ceza riski nedeniyle 'yüksek riskli' mahkum statüsüne alındı.
© Fotoğraf : ABD Adalet BakanlığıEpstein hücresi
Epstein hücresi
© Fotoğraf : ABD Adalet Bakanlığı
23 Temmuz 2019: Dört cinayetten hükümlü Nicholas Tartaglione'yle paylaştığı hücrede, boynunda kızarıklıklarla yerde bulundu. "Hücre arkadaşım beni öldürmek istedi" iddiasında bulundu, ancak Tartaglione bu suçlamayı reddetti. Kısa bir gözlemden sonra tek kişilik bir hücreye alındı.
© Fotoğraf : ABD Adalet BakanlığıEpstein'ın kendini astığı iddia edilen ip
Epstein'ın kendini astığı iddia edilen ip
© Fotoğraf : ABD Adalet Bakanlığı
9 Ağustos 2019: Mahkemeye çıktı ve 20 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı. Bu, dış dünyayla son teması oldu.
10 Ağustos 2019, Saat 03.00 - 05.00: Protokole göre yapılması gereken iki zorunlu hücre kontrolünün yapılmadığı resmi kayıtlara geçti.
Saat 06.33: Cezaevi personeli tıbbi acil durum bildirdi. İlk ifadelerde "Epstein kendini astı" açıklaması yapıldı.
Saat 06.43: Nabzı alınamayan Epstein revire götürüldü. Hayata döndürme çabaları başlatıldı.
Saat 07.36: Beekman Hastanesi'nde Jeffrey Epstein'ın ölümü resmen ilan edildi.