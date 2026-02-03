Türkiye
Simpsonlar'da 'Epstein' ayrıntısı: 25 yıl önce yayımlanan 'gizemli ada' sahnesi gündem oldu
Simpsonlar'da 'Epstein' ayrıntısı: 25 yıl önce yayımlanan 'gizemli ada' sahnesi gündem oldu
Epstein dosyalarının yeniden açılmasıyla birlikte The Simpsons dizisindeki 25 yıllık 'gizli ada' sahnesi sosyal medyada gündem oldu. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
Jeffrey Epstein'e ilişkin yaklaşık 3 milyon sayfalık belgelerin yayımlanmasıyla birlikte, dünyaca ünlü animasyon dizisi Simpsonlar'da yaklaşık 25 yıl önce yayımlanan bir sahne yeniden gündem oldu. Sosyal medyada viral olan görüntülerde, dizinin 'gizli bir adada dünyayı yöneten güçler' göndermesiyle Epstein'ın özel adası arasında bağlantı kurulduğu iddiaları gündeme taşındı.ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde, Epstein’ın çevresindeki siyasetçiler, milyarderler, ünlüler ve kraliyet mensuplarına dair çok sayıda isim yer aldı. Tartışmalar, dizinin yaratıcısı Matt Groening’in adının geçmişte Epstein dosyalarında yer almasıyla daha da alevlendi.2025 yılında hayatını kaybeden ve Epstein mağdurlarından biri olan Virginia Giuffre, daha önce yayımlanan ifadelerinde Groening ile karşılaştığını ve kendisine masaj yaptığını iddia etmişti. Groening hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmezken, iddialar yıllar sonra sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.25 yıl önce yayınlanan sahne yeniden gündemdeTartışmaların merkezinde, 2000’li yılların başında yayınlanan The Parent Rap adlı bölümde yer alan kısa bir arka plan yazısı bulunuyor. Sosyal medyadaki kesitlerde, sahnede “Uyarı: Bir yerlerde bir adada bazı çılgın insanlar gizlice dünyayı yönetiyorlar" ifadesinin yer aldığı belirtiliyor. Epstein’ın Little St. James Adası’nın yıllar sonra cinsel istismar ağıyla ilişkilendirilmesi, bu sahnenin yeniden yorumlanmasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları bir süredir, dizinin “gerçeği önceden haber verdiği” yönünde teoriler paylaşıyor.Medya araştırmacılarına göre Simpsonlar, geleceği 'öngören' bir yapım olmaktan çok , dönemin toplumsal kaygılarını hiciv yoluyla yansıtan bir dizi olarak görülüyor.
Simpsonlar'da 'Epstein' ayrıntısı: 25 yıl önce yayımlanan 'gizemli ada' sahnesi gündem oldu

14:32 03.02.2026 (güncellendi: 14:34 03.02.2026)
© Fotoğraf : © East News / Frank Micelotta/PictureGroupMatt Groening
Abone ol
Epstein dosyalarının yeniden açılmasıyla birlikte The Simpsons dizisindeki 25 yıllık 'gizli ada' sahnesi sosyal medyada gündem oldu.
Jeffrey Epstein'e ilişkin yaklaşık 3 milyon sayfalık belgelerin yayımlanmasıyla birlikte, dünyaca ünlü animasyon dizisi Simpsonlar'da yaklaşık 25 yıl önce yayımlanan bir sahne yeniden gündem oldu. Sosyal medyada viral olan görüntülerde, dizinin 'gizli bir adada dünyayı yöneten güçler' göndermesiyle Epstein'ın özel adası arasında bağlantı kurulduğu iddiaları gündeme taşındı.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde, Epstein’ın çevresindeki siyasetçiler, milyarderler, ünlüler ve kraliyet mensuplarına dair çok sayıda isim yer aldı. Tartışmalar, dizinin yaratıcısı Matt Groening’in adının geçmişte Epstein dosyalarında yer almasıyla daha da alevlendi.
2025 yılında hayatını kaybeden ve Epstein mağdurlarından biri olan Virginia Giuffre, daha önce yayımlanan ifadelerinde Groening ile karşılaştığını ve kendisine masaj yaptığını iddia etmişti. Groening hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmezken, iddialar yıllar sonra sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

25 yıl önce yayınlanan sahne yeniden gündemde

Tartışmaların merkezinde, 2000’li yılların başında yayınlanan The Parent Rap adlı bölümde yer alan kısa bir arka plan yazısı bulunuyor. Sosyal medyadaki kesitlerde, sahnede “Uyarı: Bir yerlerde bir adada bazı çılgın insanlar gizlice dünyayı yönetiyorlar" ifadesinin yer aldığı belirtiliyor.
Epstein’ın Little St. James Adası’nın yıllar sonra cinsel istismar ağıyla ilişkilendirilmesi, bu sahnenin yeniden yorumlanmasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları bir süredir, dizinin “gerçeği önceden haber verdiği” yönünde teoriler paylaşıyor.
Medya araştırmacılarına göre Simpsonlar, geleceği 'öngören' bir yapım olmaktan çok , dönemin toplumsal kaygılarını hiciv yoluyla yansıtan bir dizi olarak görülüyor.
