Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendi. Galatasaray, ligdeki şampiyonluk yarışında maç fazlasıyla 6... 01.02.2026, Sputnik Türkiye
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenerek zirvedeki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı.Haftaya takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde zirvede giren Galatasaray, ligdeki 15. galibiyetini aldı. Geride kalan süreçte 4 beraberlik ve tek yeniglisi bulunan sarı kırmızılılar puanını 49'a çıkardı. Galatasaray böylece maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını da 6'ya yükseltti.Osimhen 14 gole ulaştıGalatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 14'e çıkardı.Karşılaşmanın 26. dakikasında kullandığı penaltı ile takımını 2-0 üstünlüğe taşıyan Osimhen, Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada 5. kez gol sevinci yaşadı.Sara üst üste 3 maçta gol attıBrezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Kayserispor filelerine 1 top göndererek kariyerinde ilk kez üst üste üç lig karşılaşmasında gol sevinci yaşadı. Icardi, Hagi'nin rekorunu egale ettiArjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla bu sezon resmi maçlardaki 11. golünü kaydetti.Müsabakanın uzatma bölümünde penaltıda fileleri havalandıran Icardi, bu sezon Süper Lig'deki 19. maçında 10 gole ulaştı. Turkcell Süper Kupa'da da bir golü olan 32 yaşındaki santrfor, toplam 11 gollük katkı sağladı.Mauro Icardi, bu golle sarı-kırmızılı formayla 117. maçında 72. golünü atarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu sıralamasında zirvedeki Gheorghe Hagi'yi yakaladı. Icardi, bir gol ata atması durumunda kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu rekorunun tek başına sahibi olacak.Galibiyet üçlüsü Lang'danGalatasaray'da klasikleşen galibiyet üçlüsünü yeni transfer Noa Lang başlattı.Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyeti ultrAslan'ın bulunduğu kuzey kale arkasındaki taraftarlarla kutladı. Taraftarın isteğiyle galibiyet üçlüsünü Noa Lang yaptırdı.Noa Lang'ın ardından taraftarlar Mauro Icardi'den de üçlü çektirmesini istedi. Oyuncuların soyunma odasına gitmesinin ardından taraftarlar Victor Osimhen'in adını bağırmasıyla sahaya dönen Osimhen de üçlü tezahüratı yaptırdı.Kayseri temsilcisi küme düşme hattındaZecorner Kayserispor, İstanbul deplasmanından puansız dönerek küme düşme hattında kaldı.Ligde 20. haftaya 15 puanla 17. sırada giren sarı-kırmızılı takım, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Geride kalan bölümde 2 galibiyet, 9 beraberliği bulunan Kayseri temsilcisi, 9. kez mağlup oldu.Zecorner Kayserispor, bu süreçte sadece 2 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.Opoku kendi ağlarını havalandırdıKayserispor'un Alman sağ beki Aaron Opoku'nun yaşadığı şanssızlık takımının 1-0 geri düşmesine yol açtı.Opoku, müsabakanın 7. dakikasında Yunus Akgün'ün sağdan ortasında arka direğe gelen topu uzaklaştırmak isterken, ayağının kaymasıyla istediği vuruşu gerçekleştiremedi. Opoku'nun bu vuruşunda kendi kalesine yönelen meşin yuvarlak ağlarla buluşarak Kayserispor'un 1-0 geri düşürdü.
Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 mağlup etti

22:54 01.02.2026 (güncellendi: 22:55 01.02.2026)
© AA / Arife KarakumTrendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Zecorner Kayserispor takımları RAMS Park'ta karşılaştı
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Zecorner Kayserispor takımları RAMS Park'ta karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
© AA / Arife Karakum
Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendi. Galatasaray, ligdeki şampiyonluk yarışında maç fazlasıyla 6 puanlık fark yakaladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenerek zirvedeki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı.
Haftaya takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde zirvede giren Galatasaray, ligdeki 15. galibiyetini aldı. Geride kalan süreçte 4 beraberlik ve tek yeniglisi bulunan sarı kırmızılılar puanını 49'a çıkardı. Galatasaray böylece maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını da 6'ya yükseltti.

Osimhen 14 gole ulaştı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 14'e çıkardı.
Karşılaşmanın 26. dakikasında kullandığı penaltı ile takımını 2-0 üstünlüğe taşıyan Osimhen, Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada 5. kez gol sevinci yaşadı.

Sara üst üste 3 maçta gol attı

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Kayserispor filelerine 1 top göndererek kariyerinde ilk kez üst üste üç lig karşılaşmasında gol sevinci yaşadı.

Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti

Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla bu sezon resmi maçlardaki 11. golünü kaydetti.
Müsabakanın uzatma bölümünde penaltıda fileleri havalandıran Icardi, bu sezon Süper Lig'deki 19. maçında 10 gole ulaştı. Turkcell Süper Kupa'da da bir golü olan 32 yaşındaki santrfor, toplam 11 gollük katkı sağladı.
Mauro Icardi, bu golle sarı-kırmızılı formayla 117. maçında 72. golünü atarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu sıralamasında zirvedeki Gheorghe Hagi'yi yakaladı. Icardi, bir gol ata atması durumunda kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu rekorunun tek başına sahibi olacak.

Galibiyet üçlüsü Lang'dan

Galatasaray'da klasikleşen galibiyet üçlüsünü yeni transfer Noa Lang başlattı.
Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyeti ultrAslan'ın bulunduğu kuzey kale arkasındaki taraftarlarla kutladı. Taraftarın isteğiyle galibiyet üçlüsünü Noa Lang yaptırdı.
Noa Lang'ın ardından taraftarlar Mauro Icardi'den de üçlü çektirmesini istedi. Oyuncuların soyunma odasına gitmesinin ardından taraftarlar Victor Osimhen'in adını bağırmasıyla sahaya dönen Osimhen de üçlü tezahüratı yaptırdı.

Kayseri temsilcisi küme düşme hattında

Zecorner Kayserispor, İstanbul deplasmanından puansız dönerek küme düşme hattında kaldı.
Ligde 20. haftaya 15 puanla 17. sırada giren sarı-kırmızılı takım, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Geride kalan bölümde 2 galibiyet, 9 beraberliği bulunan Kayseri temsilcisi, 9. kez mağlup oldu.
Zecorner Kayserispor, bu süreçte sadece 2 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Opoku kendi ağlarını havalandırdı

Kayserispor'un Alman sağ beki Aaron Opoku'nun yaşadığı şanssızlık takımının 1-0 geri düşmesine yol açtı.
Opoku, müsabakanın 7. dakikasında Yunus Akgün'ün sağdan ortasında arka direğe gelen topu uzaklaştırmak isterken, ayağının kaymasıyla istediği vuruşu gerçekleştiremedi. Opoku'nun bu vuruşunda kendi kalesine yönelen meşin yuvarlak ağlarla buluşarak Kayserispor'un 1-0 geri düşürdü.
