Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti
Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen süren İsrail saldırılarında 21 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 71 bin 824'e ulaştığı bildirildi.
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son saldırılarında 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların sürdüğünü belirtti.Yapılan yazılı açıklamada, 11 Ekim’de ilan edilen ateşkesten bu yana 556 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 1500 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 717 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.Bakanlık verilerine göre, saldırıların başladığı Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de toplam can kaybı 71 bin 824’e, yaralı sayısı ise 171 bin 608’e yükseldi.Çadırlar hedef alındıGazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde öğle saatlerinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlar hedef alındı. İsrail ordusuna ait bir helikopterin saldırısı sonucu yaşamını yitirenlerin olduğu belirtilirken, sivillerin sığındığı çok sayıda çadırın da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.
Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen süren İsrail saldırılarında 21 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybının 71 bin 824’e ulaştığı bildirildi.
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son saldırılarında 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların sürdüğünü belirtti.
Yapılan yazılı açıklamada, 11 Ekim’de ilan edilen ateşkesten bu yana 556 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 1500 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 717 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.
Bakanlık verilerine göre, saldırıların başladığı Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de toplam can kaybı 71 bin 824’e, yaralı sayısı ise 171 bin 608’e yükseldi.

Çadırlar hedef alındı

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde öğle saatlerinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlar hedef alındı. İsrail ordusuna ait bir helikopterin saldırısı sonucu yaşamını yitirenlerin olduğu belirtilirken, sivillerin sığındığı çok sayıda çadırın da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.
