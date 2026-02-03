https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/hamas-gazzeye-giren-yardim-tirlarinin-sayisi-aciklanan-rakamlarin-yarisindan-az-1103232666.html

Hamas: Gazze'ye giren yardım tırlarının sayısı, açıklanan rakamların yarısından az

Hamas: Gazze'ye giren yardım tırlarının sayısı, açıklanan rakamların yarısından az

Sputnik Türkiye

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini kısıtlamayı sürdürdüğünü, bölgeye giren yardım tırlarının açıklanan rakamın yarısında daha az olduğunu... 03.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-03T16:52+0300

2026-02-03T16:52+0300

2026-02-03T16:52+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

ortadoğu

gazze

i̇srail

refah sınır kapısı

hamas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103232198_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ac4139b774c1ac0a0b8557bed3a30f0.jpg

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesine rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini kısıtlamayı sürdürdüğünü ve bölgeye giren yardım tırlarının sayısının açıklanan rakamların çok altında olduğunu bildirdi.Yazılı açıklamada, Gazze'nin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altında olduğuna işaret eden Kasım, çadırlarda yaşayan zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin durumunun daha da kötüleştiğini ifade etti.Mevcut çadırların Filistinlileri ne soğuktan ne de yağmurdan koruyabildiğini belirten Hamas sözcüsü, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek yakıt ve gaz girişine de yalnızca çok sınırlı ölçüde izin verdiğini kaydetti.'Açıklamalar gerçeği yansıtmıyor'Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail ile sivil-askeri koordinasyon merkezinin Gazze'ye giren yardım tırlarının sayısına ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, açıklanan rakamların yarısından bile azının bölgeye girebildiğini belirtti.Refah Sınır Kapısı dün açılmıştıİsrail'in saldırıları sonucu altyapısı tahrip edilen ve yaklaşık 21 aydır kapalı bulunan Refah Sınır Kapısı'ndan dün iki yönlü "sınırlı" geçişler başlamıştı. Ancak Mısır'daki insani yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girişine izin verilmeyeceği bildirilmişti.İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü’nün (COGAT) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'ateşkesin başlangıcından bu yana Gazze'ye her hafta 4 bin 200 insani yardım tırının giriş yaptığı' belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/hamas-yonetimin-gazze-yonetimi-ulusal-komitesine-devredilmesine-iliskin-duzenlemeler-tamamlandi-1103204362.html

gazze

i̇srail

refah sınır kapısı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, gazze, i̇srail, refah sınır kapısı, hamas