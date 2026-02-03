https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/hamas-gazzeye-giren-yardim-tirlarinin-sayisi-aciklanan-rakamlarin-yarisindan-az-1103232666.html
Hamas: Gazze'ye giren yardım tırlarının sayısı, açıklanan rakamların yarısından az
Hamas: Gazze'ye giren yardım tırlarının sayısı, açıklanan rakamların yarısından az
Sputnik Türkiye
Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini kısıtlamayı sürdürdüğünü, bölgeye giren yardım tırlarının açıklanan rakamın yarısında daha az olduğunu... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T16:52+0300
2026-02-03T16:52+0300
2026-02-03T16:52+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
ortadoğu
gazze
i̇srail
refah sınır kapısı
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103232198_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ac4139b774c1ac0a0b8557bed3a30f0.jpg
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesine rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini kısıtlamayı sürdürdüğünü ve bölgeye giren yardım tırlarının sayısının açıklanan rakamların çok altında olduğunu bildirdi.Yazılı açıklamada, Gazze'nin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altında olduğuna işaret eden Kasım, çadırlarda yaşayan zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin durumunun daha da kötüleştiğini ifade etti.Mevcut çadırların Filistinlileri ne soğuktan ne de yağmurdan koruyabildiğini belirten Hamas sözcüsü, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek yakıt ve gaz girişine de yalnızca çok sınırlı ölçüde izin verdiğini kaydetti.'Açıklamalar gerçeği yansıtmıyor'Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail ile sivil-askeri koordinasyon merkezinin Gazze'ye giren yardım tırlarının sayısına ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, açıklanan rakamların yarısından bile azının bölgeye girebildiğini belirtti.Refah Sınır Kapısı dün açılmıştıİsrail'in saldırıları sonucu altyapısı tahrip edilen ve yaklaşık 21 aydır kapalı bulunan Refah Sınır Kapısı'ndan dün iki yönlü "sınırlı" geçişler başlamıştı. Ancak Mısır'daki insani yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girişine izin verilmeyeceği bildirilmişti.İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü’nün (COGAT) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'ateşkesin başlangıcından bu yana Gazze'ye her hafta 4 bin 200 insani yardım tırının giriş yaptığı' belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/hamas-yonetimin-gazze-yonetimi-ulusal-komitesine-devredilmesine-iliskin-duzenlemeler-tamamlandi-1103204362.html
gazze
i̇srail
refah sınır kapısı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103232198_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b6d1c260676345b49dce0bf0b702a97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, gazze, i̇srail, refah sınır kapısı, hamas
ortadoğu, gazze, i̇srail, refah sınır kapısı, hamas
Hamas: Gazze'ye giren yardım tırlarının sayısı, açıklanan rakamların yarısından az
Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini kısıtlamayı sürdürdüğünü, bölgeye giren yardım tırlarının açıklanan rakamın yarısında daha az olduğunu ifade etti.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesine rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini kısıtlamayı sürdürdüğünü ve bölgeye giren yardım tırlarının sayısının açıklanan rakamların çok altında olduğunu bildirdi.
Yazılı açıklamada, Gazze'nin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altında olduğuna işaret eden Kasım, çadırlarda yaşayan zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin durumunun daha da kötüleştiğini ifade etti.
Mevcut çadırların Filistinlileri ne soğuktan ne de yağmurdan koruyabildiğini belirten Hamas sözcüsü, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek yakıt ve gaz girişine de yalnızca çok sınırlı ölçüde izin verdiğini kaydetti.
'Açıklamalar gerçeği yansıtmıyor'
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail ile sivil-askeri koordinasyon merkezinin Gazze'ye giren yardım tırlarının sayısına ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, açıklanan rakamların yarısından bile azının bölgeye girebildiğini belirtti.
Refah Sınır Kapısı dün açılmıştı
İsrail'in saldırıları sonucu altyapısı tahrip edilen ve yaklaşık 21 aydır kapalı bulunan Refah Sınır Kapısı'ndan dün iki yönlü "sınırlı" geçişler başlamıştı. Ancak Mısır'daki insani yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girişine izin verilmeyeceği bildirilmişti.
İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü’nün (COGAT) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'ateşkesin başlangıcından bu yana Gazze'ye her hafta 4 bin 200 insani yardım tırının giriş yaptığı' belirtilmişti.