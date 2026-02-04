https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/fetullah-gulenin-avukatinin-jeffrey-epsteini-de-temsil-ettigi-ortaya-cikti-1103271470.html

Fetullah Gülen’in avukatının, Jeffrey Epstein’i de temsil ettiği ortaya çıktı

Fetullah Gülen’in avukatının, Jeffrey Epstein’i de temsil ettiği ortaya çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in avukatı Reid Weingarten’ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche’ın, Epstein soruşturması kapsamında 3 milyondan fazla yeni belgenin yayımlandığını açıklamasının ardından yazışmalardaki yeni ayrıntılar öne çıktı.Belgeler arasında, Temmuz 2019 tarihli ve Reid Weingarten imzalı bir mektupta, hukuk firmasının sapık milyarder Jeffrey Epstein’i temsil ettiği görüldü. Mektupta, bazı belgelerin korunması ve ibrazı talep edilirken, taleplerin karşılanmaması halinde yargı yoluna başvurulabileceği ifade edildi.ABD’de Fethullah Gülen’in avukatlığını da yapan Weingarten, daha önce müvekkilinin darbe girişimiyle bağlantısı olduğu iddialarını reddetmiş ve güvenlik endişelerini dile getirmişti.

