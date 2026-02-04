https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/sadettin-sarandan-cumhurbaskani-erdogana-ngolo-kante-tesekkuru-1103247770.html
Sadettin Saran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a N'Golo Kante teşekkürü
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, N'Golo Kante'nin transfer sürecine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. 04.02.2026, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, zorlu koşullarda transferi gerçekleşen Fransız yıldız N'Golo Kante'yi gece saatlerinde TFF'ye bildirmişti.Fenerbahçe'den Erdoğan'a teşekkürFransız yıldızın transferine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlandığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.” diyerek Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerini iletti.“Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur. Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.” mesajıyla da birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.N'Golo Kante transferiTürkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme yaptı.N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.Gece sürpriziÖnceki gün transferi bitirmek için Suudi Arabistan'a giden Fenerbahçeli Yönetici Ertan Torunoğulları, Fransız yıldızın transferi için anlaşmaya varmış ve taraftarlar heyecanlı bekleyişe geçmişti. Ancak Arabistan'dan gelen haberlerin ardından transfer son anlarda olmuştu. Akşam saatlerinden itibaren ise transfer olumluya döndü ve Kante Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.Sarı-Lacivertliler gündüz yaptığı "iptal" açıklamasını alıntılayarak transferi şu sözlerle resmen duyurmuştu:Sonrasında ise "Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante." sözlerine yer verilmişti.Kante İstanbul'a ne zaman gelecek? Fenerbahçe'nin yeni transfer Kante saat kaçta geliyor?Transferin resmiyet kazanmasının ardından tüm gözler N'Golo Kanté'nin İstanbul'a geleceği saate çevrildi. N'Golo Kanté'nin bu akşam, yani 4 Şubat 2026 Çarşamba günü, saat 21:30'da İstanbul'da olması bekleniyor. Yıldız futbolcuyu taşıyacak özel uçağın Atatürk Havalimanı'na mı yoksa Sabiha Gökçen Havalimanı'na mı ineceği konusunda henüz net bir bilgi paylaşılmamış olsa da, taraftarların havalimanına akın etmesi bekleniyor.
