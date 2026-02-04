Türkiye
Bilim insanları yapay zekayla 'doğada hiç var olmamış' bir virüs üretti
Bilim insanları yapay zekayla 'doğada hiç var olmamış' bir virüs üretti
Bilim insanları, yapay zeka kullanarak sıfırdan yeni bir virüs tasarladı. Antibiyotiklere dirençli bakterileri yok etmek amacıyla geliştirilen çalışma... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
Bilim insanları, yapay zeka yardımıyla doğada daha önce hiç görülmemiş yeni bir virüs üretti. 'Evo–Φ2147' ismi verilen yapay virüsün, antibiyotiklere dirençli koli basili bakterilerini yok etmek amacıyla geliştirildiği açıklandı.Stanford Üniversitesi araştırmacıları, Evo2 adlı yapay zeka sistemiyle 'sidewinder' adı verilen gen montaj teknolojisini kullanarak tamamen sıfırdan 285 yeni virüs tasarladı. Bu virüslerden 16’sının bakterilere saldırabildiği, en başarılı örneklerin ise doğal virüslerden yüzde 25 daha hızlı etkili olduğu belirtildi.Yapay zekayla hiç var olmamış bir virüs üretildiAraştırmacılar, yalnızca 11 gen içeren Evo–Φ2147’nin, bugüne kadar laboratuvarda üretilmiş en basit yaşam formlarından biri olduğunu vurguladı. Virüsün, yaklaşık 5 bin 400 DNA yapı taşıyla insan genomuna kıyasla son derece küçük bir genetik yapıya sahip olduğu aktarıldı.Antibiyotik direnci tarih olabilirÇalışmanın yazarlarından Dr. Samuel King ve Dr. Brian Hie, antibiyotik direncinin modern tıbbın en büyük sorunlarından biri olduğunu belirterek, yapay virüslerin gelecekte 'faj terapisi' olarak tedavilerde kullanılabileceğini söyledi. Araştırmacılar, bu teknolojinin kişiye özel kanser aşıları ve yeni nesil tedavilerin geliştirilmesinde de kullanılabileceğini ifade etti.Ancak bazı uzmanlar, yapay zekayla gen tasarımının biyogüvenlik riskleri oluşturabileceğine dikkat etti. Daha önce yapılan çalışmalarda, yapay zeka destekli sistemlerin tehlikeli toksinleri ve biyolojik silahları taklit edebilecek kodlar üretebildiği ortaya konmuştu.
04.02.2026
Bilim insanları, yapay zeka kullanarak sıfırdan yeni bir virüs tasarladı. Antibiyotiklere dirençli bakterileri yok etmek amacıyla geliştirilen çalışma, 'laboratuvarda yaşam üretimi' tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Bilim insanları, yapay zeka yardımıyla doğada daha önce hiç görülmemiş yeni bir virüs üretti. 'Evo–Φ2147' ismi verilen yapay virüsün, antibiyotiklere dirençli koli basili bakterilerini yok etmek amacıyla geliştirildiği açıklandı.
Stanford Üniversitesi araştırmacıları, Evo2 adlı yapay zeka sistemiyle 'sidewinder' adı verilen gen montaj teknolojisini kullanarak tamamen sıfırdan 285 yeni virüs tasarladı. Bu virüslerden 16’sının bakterilere saldırabildiği, en başarılı örneklerin ise doğal virüslerden yüzde 25 daha hızlı etkili olduğu belirtildi.

Yapay zekayla hiç var olmamış bir virüs üretildi

Araştırmacılar, yalnızca 11 gen içeren Evo–Φ2147’nin, bugüne kadar laboratuvarda üretilmiş en basit yaşam formlarından biri olduğunu vurguladı. Virüsün, yaklaşık 5 bin 400 DNA yapı taşıyla insan genomuna kıyasla son derece küçük bir genetik yapıya sahip olduğu aktarıldı.

Antibiyotik direnci tarih olabilir

Çalışmanın yazarlarından Dr. Samuel King ve Dr. Brian Hie, antibiyotik direncinin modern tıbbın en büyük sorunlarından biri olduğunu belirterek, yapay virüslerin gelecekte 'faj terapisi' olarak tedavilerde kullanılabileceğini söyledi. Araştırmacılar, bu teknolojinin kişiye özel kanser aşıları ve yeni nesil tedavilerin geliştirilmesinde de kullanılabileceğini ifade etti.
Ancak bazı uzmanlar, yapay zekayla gen tasarımının biyogüvenlik riskleri oluşturabileceğine dikkat etti. Daha önce yapılan çalışmalarda, yapay zeka destekli sistemlerin tehlikeli toksinleri ve biyolojik silahları taklit edebilecek kodlar üretebildiği ortaya konmuştu.
