ABD, Venezuela'ya ABD yapımı petrol seyrelticilerinin satışı için lisans verdi: 'ABD yasalarına uygunluk şartı içeriyor'

"ABD menşeli seyrelticilerin Venezuela'ya ihracatı, yeniden ihracatı, satışı, yeniden satışı, tedariki, depolanması, pazarlanması, teslimi veya taşınmasıyla ilgili ve bu işlemlere olağan şekilde bağlı ve gerekli olan tüm işlemler yetkilendirilmiştir; ancak bu tür işlemler için Venezuela Hükümeti, PdVSA veya PdVSA Kuruluşları ile yapılan herhangi bir sözleşmede, sözleşmenin Amerika Birleşik Devletleri yasalarına veya Amerika Birleşik Devletleri içindeki herhangi bir yargı yetkisine tabi olduğu ve sözleşme kapsamındaki herhangi bir ihtilaf çözümünün Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşeceği belirtilmelidir."