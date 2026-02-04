Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/abd-venezuelaya-abd-yapimi-petrol-seyrelticilerinin-satisi-icin-lisans-verdi-abd-yasalarina-1103243033.html
ABD, Venezuela'ya ABD yapımı petrol seyrelticilerinin satışı için lisans verdi: 'ABD yasalarına uygunluk şartı içeriyor'
ABD, Venezuela'ya ABD yapımı petrol seyrelticilerinin satışı için lisans verdi: 'ABD yasalarına uygunluk şartı içeriyor'
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığına bağlı OFAC, Amerikan yapımı petrol seyrelticilerinin Venezuela’ya satışını yetkilendiren Genel Lisans No. 47’yi yayımladı. Lisans... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T04:13+0300
2026-02-04T04:13+0300
dünya
abd
amerika
yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)
pdvsa
venezuela
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/01/1103178610_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_25205bc11d34feb010eff3f69363b353.png
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Amerikan yapımı petrol seyrelticilerinin Venezuela’ya satışı için genel lisans verildiğini açıkladı.Lisansa göre, ABD yasalarına uygun olmalı ve sözleşmelerle ilgili uyuşmazlıklar ABD’de çözülmeli.OFAC tarafından verilen lisansta şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/petro-trump-gorusmesi-iki-lider-de-aciklama-yapti-1103242871.html
amerika
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/01/1103178610_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_304991f5cd0c1a29a27b84c2fd9415d6.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, amerika, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), pdvsa, venezuela
abd, amerika, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), pdvsa, venezuela

ABD, Venezuela'ya ABD yapımı petrol seyrelticilerinin satışı için lisans verdi: 'ABD yasalarına uygunluk şartı içeriyor'

04:13 04.02.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturVenezuela-ABD
Venezuela-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
ABD Hazine Bakanlığına bağlı OFAC, Amerikan yapımı petrol seyrelticilerinin Venezuela’ya satışını yetkilendiren Genel Lisans No. 47’yi yayımladı. Lisans, ihracat, satış ve teslimat işlemlerini kapsıyor ve ABD yasalarına uygunluk şartı içeriyor.
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Amerikan yapımı petrol seyrelticilerinin Venezuela’ya satışı için genel lisans verildiğini açıkladı.
Lisansa göre, ABD yasalarına uygun olmalı ve sözleşmelerle ilgili uyuşmazlıklar ABD’de çözülmeli.
OFAC tarafından verilen lisansta şu ifadeler yer aldı:
"ABD menşeli seyrelticilerin Venezuela'ya ihracatı, yeniden ihracatı, satışı, yeniden satışı, tedariki, depolanması, pazarlanması, teslimi veya taşınmasıyla ilgili ve bu işlemlere olağan şekilde bağlı ve gerekli olan tüm işlemler yetkilendirilmiştir; ancak bu tür işlemler için Venezuela Hükümeti, PdVSA veya PdVSA Kuruluşları ile yapılan herhangi bir sözleşmede, sözleşmenin Amerika Birleşik Devletleri yasalarına veya Amerika Birleşik Devletleri içindeki herhangi bir yargı yetkisine tabi olduğu ve sözleşme kapsamındaki herhangi bir ihtilaf çözümünün Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşeceği belirtilmelidir."
Petro-Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
DÜNYA
Petro-Trump görüşmesi: İki lider de açıklama yaptı
03:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала