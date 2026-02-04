https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/abd-venezuelaya-abd-yapimi-petrol-seyrelticilerinin-satisi-icin-lisans-verdi-abd-yasalarina-1103243033.html
ABD, Venezuela'ya ABD yapımı petrol seyrelticilerinin satışı için lisans verdi: 'ABD yasalarına uygunluk şartı içeriyor'
04.02.2026
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Amerikan yapımı petrol seyrelticilerinin Venezuela’ya satışı için genel lisans verildiğini açıkladı.Lisansa göre, ABD yasalarına uygun olmalı ve sözleşmelerle ilgili uyuşmazlıklar ABD’de çözülmeli.OFAC tarafından verilen lisansta şu ifadeler yer aldı:
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Amerikan yapımı petrol seyrelticilerinin Venezuela’ya satışı için genel lisans verildiğini açıkladı.
Lisansa göre, ABD yasalarına uygun olmalı ve sözleşmelerle ilgili uyuşmazlıklar ABD’de çözülmeli.
OFAC tarafından verilen lisansta şu ifadeler yer aldı:
"ABD menşeli seyrelticilerin Venezuela'ya ihracatı, yeniden ihracatı, satışı, yeniden satışı, tedariki, depolanması, pazarlanması, teslimi veya taşınmasıyla ilgili ve bu işlemlere olağan şekilde bağlı ve gerekli olan tüm işlemler yetkilendirilmiştir; ancak bu tür işlemler için Venezuela Hükümeti, PdVSA veya PdVSA Kuruluşları ile yapılan herhangi bir sözleşmede, sözleşmenin Amerika Birleşik Devletleri yasalarına veya Amerika Birleşik Devletleri içindeki herhangi bir yargı yetkisine tabi olduğu ve sözleşme kapsamındaki herhangi bir ihtilaf çözümünün Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşeceği belirtilmelidir."