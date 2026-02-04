Epstein dosyalarında Stephen Hawking’in adı en az 232 kez geçiyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/epstein-dosyalarinda-stephen-hawkingin-adi-en-az-232-kez-geciyor-1103260899.html
04.02.2026
Jeffrey Epstein’e ait belgelerde ünlü teorik fizikçi Stephen Hawking’in adının en az 232 kez geçtiği ortaya çıktı. Dosyalarda Hawking’in, kamuoyunda cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla tanınan finansçı Epstein ile birden fazla kez bir araya geldiği doğrulandı.Söz konusu dosyalarda, Hawking’in Epstein’le görüştüğünün teyit edildiği, ifadelere yansıyan beyanlarda ise kadınlardan birinin bilim insanıyla birlikte olduğunu, hatta onunla cinsel ilişkiye girdiğini ileri sürdüğü yer alıyor.Sosyal medyada, Hawking’in Epstein’in özel adasında çok sayıda kadınla birlikte çekilmiş eski fotoğrafları da yeniden gündeme geldi. İkilinin en az 2006 yılından bu yana tanıştığı biliniyor. Ancak söz konusu fotoğrafların tam olarak ne zaman çekildiği henüz netlik kazanmış değil.
