https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/epstein-dosyalarinda-adi-gecen-bill-gatesten-ilk-aciklama-geldi-onunla-zaman-gecirdigim-icin-1103256138.html
Epstein dosyalarında adı geçen Bill Gates’ten ilk açıklama geldi: 'Onunla zaman geçirdiğim i̇çin pişmanım'
Epstein dosyalarında adı geçen Bill Gates’ten ilk açıklama geldi: 'Onunla zaman geçirdiğim i̇çin pişmanım'
Sputnik Türkiye
Epstein davasına ilişkin yayımlanan yeni belgelerde adı geçen Bill Gates, hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Gates, Jeffrey Epstein ile... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T14:43+0300
2026-02-04T14:43+0300
2026-02-04T14:43+0300
dünya
haberler
bill gates
melinda gates
jeffrey epstein
avustralya
microsoft
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089554556_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a6ff4599f158cc6c6a91583438b326f.jpg
Epstein davasına ilişkin kamuoyuna açıklanan milyonlarca sayfalık yeni belgelerde adı geçen Bill Gates, hakkındaki iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Gates, Epstein ile geçmişte yaptığı görüşmelerin “büyük bir hata” olduğunu belirterek, suçlamalarla ilgisinin bulunmadığını söyledi.Gates, kendisine yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.Üç milyon belgede tartışmalı i̇ddialarSon yayımlanan belgelerde, finansçı Jeffrey Epstein’ın 2013 yılında kendi kendine gönderdiği e-postalarda, Gates hakkında “Kadınlarla ilişki sonrası hastalık kaptığı” yönünde iddialar yer aldı.Ancak söz konusu e-postaların Epstein tarafından yazıldığı ve hiçbir zaman üçüncü kişilere gönderilmediği belirtildi.Gates: “Onunla görüşmek büyük bir hataydı”Gates, Avustralya merkezli Nine News’e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:Gates, Epstein’le yalnızca yemeklerde bir araya geldiğini, adaya hiç gitmediğini ve yasa dışı faaliyetlerle bağlantısının bulunmadığını da vurguladı.'Her dakikasından pişmanım'Gates açıklamasında, Epstein ile geçirdiği zamandan dolayı pişmanlık duyduğunu belirterek şunları söyledi:Sözcüsünden sert tepkiGates’in sözcüsü de daha önce yaptığı açıklamada, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Açıklamada, “Bu iddialar, güvenilirliği olmayan bir kişinin uydurmalarıdır. Belgeler yalnızca Epstein’ın Gates’le ilişki kuramamasından duyduğu öfkeyi gösteriyor” denildi.Melinda Gates: Evliliğimde acı verici dönemleri hatırlattıGates’in eski eşi Melinda French Gates, bir podcast yayınında sürecin kendisi için zor olduğunu dile getirdi.ABD merkezli NPR’ye konuşan Melinda Gates, “Bu belgeler evliliğimdeki acı verici dönemleri yeniden hatırlattı. Bu karmaşadan uzak olmaktan mutluyum” ifadelerini kullandı.Microsoft kurucusuna yönelik resmi suçlama yokYetkililer, Epstein mağdurlarının ifadelerinde Gates’e yönelik herhangi bir resmî suçlama bulunmadığını vurguladı. Hukukçular, dosyalarda isminin geçmesinin tek başına suçlama anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.Ayrıca Gates’in, Epstein’le görüşmelerinin bağış ve hayır işleri çerçevesinde gerçekleştiğini savunduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/gokyuzunde-nadir-bulusma-alti-gezegen-ayni-anda-gorulebilecek-1103255032.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089554556_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_b161195c8ace65b60b4f14b70fdf24c0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, bill gates, melinda gates, jeffrey epstein, avustralya, microsoft
haberler, bill gates, melinda gates, jeffrey epstein, avustralya, microsoft
Epstein dosyalarında adı geçen Bill Gates’ten ilk açıklama geldi: 'Onunla zaman geçirdiğim i̇çin pişmanım'
Epstein davasına ilişkin yayımlanan yeni belgelerde adı geçen Bill Gates, hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Gates, Jeffrey Epstein ile görüşmelerinden pişmanlık duyduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Eski eşi Melinda French Gates ise sürecin evliliklerinde “acı verici” izler bıraktığını söyledi.
Epstein davasına ilişkin kamuoyuna açıklanan milyonlarca sayfalık yeni belgelerde adı geçen Bill Gates, hakkındaki iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Gates, Epstein ile geçmişte yaptığı görüşmelerin “büyük bir hata” olduğunu belirterek, suçlamalarla ilgisinin bulunmadığını söyledi.
Gates, kendisine yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
Üç milyon belgede tartışmalı i̇ddialar
Son yayımlanan belgelerde, finansçı Jeffrey Epstein’ın 2013 yılında kendi kendine gönderdiği e-postalarda, Gates hakkında “Kadınlarla ilişki sonrası hastalık kaptığı” yönünde iddialar yer aldı.
Ancak söz konusu e-postaların Epstein tarafından yazıldığı ve hiçbir zaman üçüncü kişilere gönderilmediği belirtildi.
Gates: “Onunla görüşmek büyük bir hataydı”
Gates, Avustralya merkezli Nine News’e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
“Çok sayıda zengin insan tanıyordu ve küresel sağlık projeleri için bağış toplayabileceğini söylüyordu. Geriye dönüp baktığımda bunun çıkmaz bir yol olduğunu görüyorum. Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı.”
Gates, Epstein’le yalnızca yemeklerde bir araya geldiğini, adaya hiç gitmediğini ve yasa dışı faaliyetlerle bağlantısının bulunmadığını da vurguladı.
'Her dakikasından pişmanım'
Gates açıklamasında, Epstein ile geçirdiği zamandan dolayı pişmanlık duyduğunu belirterek şunları söyledi:
“Onunla geçirdiğim her dakikadan pişmanım. Bu bir hataydı ve özür diliyorum. Ne adaya gittim ne de iddia edilen kişilerle tanıştım. Bu davranışlarla hiçbir ilgim olmadı.”
Gates’in sözcüsü de daha önce yaptığı açıklamada, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Açıklamada, “Bu iddialar, güvenilirliği olmayan bir kişinin uydurmalarıdır. Belgeler yalnızca Epstein’ın Gates’le ilişki kuramamasından duyduğu öfkeyi gösteriyor” denildi.
Melinda Gates: Evliliğimde acı verici dönemleri hatırlattı
Gates’in eski eşi Melinda French Gates, bir podcast yayınında sürecin kendisi için zor olduğunu dile getirdi.
ABD merkezli NPR’ye konuşan Melinda Gates, “Bu belgeler evliliğimdeki acı verici dönemleri yeniden hatırlattı. Bu karmaşadan uzak olmaktan mutluyum” ifadelerini kullandı.
Microsoft kurucusuna yönelik resmi suçlama yok
Yetkililer, Epstein mağdurlarının ifadelerinde Gates’e yönelik herhangi bir resmî suçlama bulunmadığını vurguladı. Hukukçular, dosyalarda isminin geçmesinin tek başına suçlama anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.
Ayrıca Gates’in, Epstein’le görüşmelerinin bağış ve hayır işleri çerçevesinde gerçekleştiğini savunduğu belirtildi.