https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/epstein-dosyalarinda-adi-gecen-bill-gatesten-ilk-aciklama-geldi-onunla-zaman-gecirdigim-icin-1103256138.html

Epstein dosyalarında adı geçen Bill Gates’ten ilk açıklama geldi: 'Onunla zaman geçirdiğim i̇çin pişmanım'

Epstein dosyalarında adı geçen Bill Gates’ten ilk açıklama geldi: 'Onunla zaman geçirdiğim i̇çin pişmanım'

Sputnik Türkiye

Epstein davasına ilişkin yayımlanan yeni belgelerde adı geçen Bill Gates, hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Gates, Jeffrey Epstein ile... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-04T14:43+0300

2026-02-04T14:43+0300

2026-02-04T14:43+0300

dünya

haberler

bill gates

melinda gates

jeffrey epstein

avustralya

microsoft

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089554556_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a6ff4599f158cc6c6a91583438b326f.jpg

Epstein davasına ilişkin kamuoyuna açıklanan milyonlarca sayfalık yeni belgelerde adı geçen Bill Gates, hakkındaki iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Gates, Epstein ile geçmişte yaptığı görüşmelerin “büyük bir hata” olduğunu belirterek, suçlamalarla ilgisinin bulunmadığını söyledi.Gates, kendisine yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.Üç milyon belgede tartışmalı i̇ddialarSon yayımlanan belgelerde, finansçı Jeffrey Epstein’ın 2013 yılında kendi kendine gönderdiği e-postalarda, Gates hakkında “Kadınlarla ilişki sonrası hastalık kaptığı” yönünde iddialar yer aldı.Ancak söz konusu e-postaların Epstein tarafından yazıldığı ve hiçbir zaman üçüncü kişilere gönderilmediği belirtildi.Gates: “Onunla görüşmek büyük bir hataydı”Gates, Avustralya merkezli Nine News’e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:Gates, Epstein’le yalnızca yemeklerde bir araya geldiğini, adaya hiç gitmediğini ve yasa dışı faaliyetlerle bağlantısının bulunmadığını da vurguladı.'Her dakikasından pişmanım'Gates açıklamasında, Epstein ile geçirdiği zamandan dolayı pişmanlık duyduğunu belirterek şunları söyledi:Sözcüsünden sert tepkiGates’in sözcüsü de daha önce yaptığı açıklamada, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Açıklamada, “Bu iddialar, güvenilirliği olmayan bir kişinin uydurmalarıdır. Belgeler yalnızca Epstein’ın Gates’le ilişki kuramamasından duyduğu öfkeyi gösteriyor” denildi.Melinda Gates: Evliliğimde acı verici dönemleri hatırlattıGates’in eski eşi Melinda French Gates, bir podcast yayınında sürecin kendisi için zor olduğunu dile getirdi.ABD merkezli NPR’ye konuşan Melinda Gates, “Bu belgeler evliliğimdeki acı verici dönemleri yeniden hatırlattı. Bu karmaşadan uzak olmaktan mutluyum” ifadelerini kullandı.Microsoft kurucusuna yönelik resmi suçlama yokYetkililer, Epstein mağdurlarının ifadelerinde Gates’e yönelik herhangi bir resmî suçlama bulunmadığını vurguladı. Hukukçular, dosyalarda isminin geçmesinin tek başına suçlama anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.Ayrıca Gates’in, Epstein’le görüşmelerinin bağış ve hayır işleri çerçevesinde gerçekleştiğini savunduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/gokyuzunde-nadir-bulusma-alti-gezegen-ayni-anda-gorulebilecek-1103255032.html

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, bill gates, melinda gates, jeffrey epstein, avustralya, microsoft