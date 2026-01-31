https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/bddkden-makro-ihtiyati-onlemlere-iliskin-aciklama-kredi-kartlarinda-gelire-gore-limit-uygulamasina-1103169279.html

BDDK makro ihtiyati önlemlere ilişkin açıklama yaptı: Kredi kartlarında gelire göre limit uygulamasına geçiliyor

BDDK makro ihtiyati önlemlere ilişkin açıklama yaptı: Kredi kartlarında gelire göre limit uygulamasına geçiliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılan makro ihtiyati önlemlerin daha anlaşılır hale getirilmesi adına... 31.01.2026, Sputnik Türkiye

Açıklamada bahse konu kararların, 31.10.2025 tarihli ve 2025/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde BDDK'ye tevdi edilen görevler ve 21.01.2026 tarihli Finansal İstikrar Komitesi toplantısında yapılan değerlendirmeler kapsamında finansal istikrarın güçlendirilmesini temin etmek amacıyla bir paket halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile koordinasyon içerisinde temelde tüketicinin korunması, alt gelir gruplarının desteklenmesi, yasa dışı bahisle mücadele ve uluslararası düzenlemelere uyum adına alındığı ifade edildi.'Kredi Kartı Limitlerine İlişkin Düzenleme' ile alınan kararın bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirleriyle orantılı olarak harcama yapmalarının temin edilmesine ve sürdürülebilir bir ödeme performansının sağlanmasına yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:400 bin liraya kadar kredi kartı limitlerinde kesinti yapılmayacakAçıklamada, müşteri mağduriyetine yer vermemek amacıyla, son bir yıldaki harcamaların dikkate alındığı ve harcamanın en yüksek olduğu aydaki limitin de belirli bir oranda azaltılması kuralının getirildiği bildirildi.400 bin lira kredi kartı limiti olan bir kart kullanıcısının kredi kartı limitlerinde herhangi bir kesintiye gidilmeyeceğine işaret edilen açıklamada, "Ayrıca bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirlerini teyit etmek suretiyle gelirlerinin 4 katına kadar kredi kartı limiti kullanmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır. 'Kredili Mevduat Hesabına (KMH) İlişkin Düzenleme' kısmında, eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitleri bu limitlere ilişkin sınırlamadan muaf tutulmuştur" ifadelerine yer verildi.'Bireysel Kredi Kartı Borçlarının ve İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Düzenleme' ile finansal tüketicinin korunması ve sürdürülebilir bir ödeme performansının sağlanmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

