Doğum izni 24 haftaya çıkıyor: Düzenlemede sona gelindi
Doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılıyor. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifi, önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak. 04.02.2026, Sputnik Türkiye
AK Parti milletvekilleri, Abdullah Güler ile Leyla Şahin Usta başkanlığında yürütülen çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Doğum izni ve çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesini içeren teklifin, ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılıyorTeklif kapsamında doğum izni süresi, mevcut 16 haftadan 24 haftaya uzatılacak. Yeni düzenleme; memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, KİT personeli ve akademisyenler dahil olmak üzere çalışma hayatındaki tüm kadınları kapsayacak.Üç kanunda eş zamanlı düzenlemeDüzenlemeyle birlikte Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’ndaki doğum izni süreleri yeniden ele alınacak. Buna göre doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftalık doğum izni uygulanacak.Çocuklara sosyal medya kısıtı geliyorTeklifte, çocukları internetin olumsuz etkilerinden korumaya yönelik adımlar da yer alıyor. Buna göre 15 yaşından küçük çocuklar, sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak; yalnızca yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek. Uygulamada kimlik doğrulama sistemine geçilecek.Platformlara filtreleme yükümlülüğüSosyal medya platformları, yaş gruplarını dikkate alarak filtreleme yapmakla yükümlü olacak. Böylece çocuklara uygun olmayan içeriklerin gösterilmemesi sağlanacak.Bakan Göktaş MKYK’da sunum yaptıMahinur Özdemir Göktaş, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MKYK toplantısında, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirmişti.
AK Parti milletvekilleri, Abdullah Güler ile Leyla Şahin Usta başkanlığında yürütülen çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Doğum izni ve çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesini içeren teklifin, ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.
Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılıyor
Teklif kapsamında doğum izni süresi, mevcut 16 haftadan 24 haftaya uzatılacak. Yeni düzenleme; memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, KİT personeli ve akademisyenler dahil olmak üzere çalışma hayatındaki tüm kadınları kapsayacak.
Üç kanunda eş zamanlı düzenleme
Düzenlemeyle birlikte Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’ndaki doğum izni süreleri yeniden ele alınacak. Buna göre doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftalık doğum izni uygulanacak.
Çocuklara sosyal medya kısıtı geliyor
Teklifte, çocukları internetin olumsuz etkilerinden korumaya yönelik adımlar da yer alıyor. Buna göre 15 yaşından küçük çocuklar, sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak; yalnızca yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek. Uygulamada kimlik doğrulama sistemine geçilecek.
Platformlara filtreleme yükümlülüğü
Sosyal medya platformları, yaş gruplarını dikkate alarak filtreleme yapmakla yükümlü olacak. Böylece çocuklara uygun olmayan içeriklerin gösterilmemesi sağlanacak.
Bakan Göktaş MKYK’da sunum yaptı
Mahinur Özdemir Göktaş, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MKYK toplantısında, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirmişti.