Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü paylaştı: 'Doğadaki yazılım hatası mı? Yoksa sadece sabah neşesi mi?'
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü paylaştı: 'Doğadaki yazılım hatası mı? Yoksa sadece sabah neşesi mi?'
Uludağ'da ormanda zıplayarak dolaşan karaca fotokapanla görüntülendi. Karacanın görüntülerini paylaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü 'Doğadaki yazılım... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
Uludağ'da ormanda zıplayarak dolaşan karaca fotokapanla görüntülendi.Karaca fotokapanla görüntülendiYaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğünce ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.Dağlık ve ormanlık alanlarında kurulan fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının doğal yaşamları kayıt altına alınıyor.Bölgede kayıt alan bir fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerde zıplayarak dolaşan karaca yer aldı.'Sabah neşesi mi?'DKMP 2. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tavsan modu: Aktif. Karaca genetiği, tavsan çevikliğiyle birleşince ortaya bu görüntüler çıktı. Doğadaki yazılım hatası mı? Yoksa sadece sabah neşesi mi? Kararı siz verin." ifadelerine yer verildi.
