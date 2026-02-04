https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/dilek-imamoglunun-kardesi-ali-kaya-gozaltina-alindi-1103246414.html

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı. 04.02.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma sürüyor. Soruşturma, kamuoyunda tanınan isimleri de kapsaması nedeniyle yakından takip ediliyor.Ali Kaya gözaltına alındıSoruşturma kapsamında, Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltına alındığı bildirildi. Kaya’nın, soruşturma çerçevesinde ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü öğrenildi.27 şüpheli için karar, 19 gözaltıBaşsavcılıktan yapılan açıklamada, dosya kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtildi. Açıklamaya göre, yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alındı.

