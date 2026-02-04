Türkiye
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı
09:39 04.02.2026 (güncellendi: 09:43 04.02.2026)
Dilek İmamoğlu
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma sürüyor. Soruşturma, kamuoyunda tanınan isimleri de kapsaması nedeniyle yakından takip ediliyor.

Ali Kaya gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltına alındığı bildirildi. Kaya’nın, soruşturma çerçevesinde ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

27 şüpheli için karar, 19 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dosya kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtildi. Açıklamaya göre, yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alındı.
