Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme kararını açıkladı
Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme kararını açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk durumuna ilişkin yapılan periyodik... 09.01.2026
Mahkeme eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.Hakimlik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan diğer sanıklar yönünden de mevcut tutukluluk hallerinin sürdürülmesine hükmetti.
türki̇ye
Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme kararını açıkladı

18:39 09.01.2026 (güncellendi: 18:55 09.01.2026)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk durumuna ilişkin yapılan periyodik inceleme tamamlandı. Dosya üzerinden gerçekleştirilen değerlendirmede, İmamoğlu’nun cezaevindeki durumunun devamına karar verildi.
Mahkeme eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Hakimlik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan diğer sanıklar yönünden de mevcut tutukluluk hallerinin sürdürülmesine hükmetti.
