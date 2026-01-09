https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/ekrem-imamoglu-hakkinda-mahkeme-kararini-acikladi-1102625365.html
Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme kararını açıkladı
2026-01-09T18:39+0300
2026-01-09T18:39+0300
2026-01-09T18:55+0300
Mahkeme eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.Hakimlik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan diğer sanıklar yönünden de mevcut tutukluluk hallerinin sürdürülmesine hükmetti.
Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme kararını açıkladı
18:39 09.01.2026 (güncellendi: 18:55 09.01.2026)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk durumuna ilişkin yapılan periyodik inceleme tamamlandı. Dosya üzerinden gerçekleştirilen değerlendirmede, İmamoğlu’nun cezaevindeki durumunun devamına karar verildi.
Mahkeme eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Hakimlik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan diğer sanıklar yönünden de mevcut tutukluluk hallerinin sürdürülmesine hükmetti.