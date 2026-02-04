Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın İlham Aliyev ile Sayın Nikol Paşinyan'ı yürekten kutluyorum

"Kalıcı barışın tesisi yolunda hem İlham Aliyev kardeşimin attığı cesur adımları hem de Sayın Paşinyan'ın ortaya koyduğu kararlı iradeyi son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Amacı, kapsamı, lafzı ve ruhu üzerinde iki tarafın da uzlaşıya vardığı mutabakatın yürürlüğe girmesiyle Kafkasya'nın geleceğinde yepyeni bir sayfanın açılacağına inanıyorum. Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada huzur, barış, refah ve istikrar odaklı tüm girişimleri samimiyetle destekliyoruz. Kafkasya'da kalıcı barışın hakim olması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya, hakkaniyete dayalı dostluk köprülerinin kurulmasında aktif şekilde rol almaya inşallah devam edeceğiz."