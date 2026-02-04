https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/cumhurbaskani-erdogan-gazzenin-yeniden-imarinda-misir-ile-birlikte-calismak-istiyoruz-1103268079.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin yeniden imarında da Mısır ile birlikte çalışmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin yeniden imarında da Mısır ile birlikte çalışmak istiyoruz

Sputnik Türkiye

'Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin yeniden imarında Türkiye'nin Mısır ile birlikte çalışmak istediğini ifade... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-04T20:11+0300

2026-02-04T20:11+0300

2026-02-04T20:18+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

abdülfettah es sisi

mısır

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103267800_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_756f0f636f6c55dc011b339328c26fdb.jpg

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu'nda bir konuşma gerçekleştirdi.Erdoğan konuşmasında Türkiye ve Mısır arasındaki ticaret ve bölgesel işbirliği konularına değinerek "İşbirliğinin bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz. Bunu yatırım ve ticarette verimli şekilde kullanmak istiyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleri doğrultusunda yakın mesailerinin kararlılıkla devam edeceğini söyledi."Gazze'ye gönderdiğimiz yardımların ulaştırılmasında Mısır'ın işbirliğini şükranla yad ediyoruz" diyen Erdoğan, "Gazze'nin yeniden imarında da Mısır ile çalışmak istiyoruz" ifadesine konuşmasında yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/erdogan-ve-sisiden-onemli-aciklamalar-bolgemiz-cok-hizli-sekilde-krizlere-gebe-1103263257.html

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, abdülfettah es sisi, mısır