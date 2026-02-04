https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/cumhurbaskani-erdogan-gazzenin-yeniden-imarinda-misir-ile-birlikte-calismak-istiyoruz-1103268079.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin yeniden imarında da Mısır ile birlikte çalışmak istiyoruz
Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu'nda bir konuşma gerçekleştirdi.Erdoğan konuşmasında Türkiye ve Mısır arasındaki ticaret ve bölgesel işbirliği konularına değinerek "İşbirliğinin bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz. Bunu yatırım ve ticarette verimli şekilde kullanmak istiyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleri doğrultusunda yakın mesailerinin kararlılıkla devam edeceğini söyledi."Gazze'ye gönderdiğimiz yardımların ulaştırılmasında Mısır'ın işbirliğini şükranla yad ediyoruz" diyen Erdoğan, "Gazze'nin yeniden imarında da Mısır ile çalışmak istiyoruz" ifadesine konuşmasında yer verdi.
20:11 04.02.2026 (güncellendi: 20:18 04.02.2026)
