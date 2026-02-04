https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/cumhurbaskani-erdogan-misirdan-ayrildi-1103270113.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’ın başkenti Kahire’deki resmi temaslarını tamamlamasının ardından özel uçakla Türkiye’ye hareket etti. 04.02.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı’ndan Türkiye'ye dönüş için yola çıktı.Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer'le Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Erdoğan'ı uğurladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dönüşte eşi Emine Erdoğan, bakanlar ve bazı üst düzey yetkililer eşlik etti.

