Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’ın başkenti Kahire’deki resmi temaslarını tamamlamasının ardından özel uçakla Türkiye’ye hareket etti. 04.02.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı’ndan Türkiye'ye dönüş için yola çıktı.Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer'le Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Erdoğan'ı uğurladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dönüşte eşi Emine Erdoğan, bakanlar ve bazı üst düzey yetkililer eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’ın başkenti Kahire’deki resmi temaslarını tamamlamasının ardından özel uçakla Türkiye’ye hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı’ndan Türkiye'ye dönüş için yola çıktı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer'le Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Erdoğan'ı uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dönüşte eşi Emine Erdoğan, bakanlar ve bazı üst düzey yetkililer eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin yeniden imarında da Mısır ile birlikte çalışmak istiyoruz
