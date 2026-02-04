https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/cumhurbaskani-erdogan-misirdan-ayrildi-1103270113.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’ın başkenti Kahire’deki resmi temaslarını tamamlamasının ardından özel uçakla Türkiye’ye hareket etti. 04.02.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/08/1075294766_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_b1e54e86ea8b51110cc6cec11dbc2a33.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı’ndan Türkiye'ye dönüş için yola çıktı.Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer'le Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Erdoğan'ı uğurladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dönüşte eşi Emine Erdoğan, bakanlar ve bazı üst düzey yetkililer eşlik etti.
