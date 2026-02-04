https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/cumhurbaskani-erdogan-hem-bolgesel-meselelerde-hem-de-ikili-iliskilerimizi-somut-alanlarda-ileri-1103241978.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem bölgesel meselelerde hem de ikili ilişkilerimizi somut alanlarda ileri taşımayı hedefliyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarkul Avsat’a verdiği mülakatta Gazze’de kalıcı ateşkes, İran merkezli gerilimler ve Suriye hakkında açıklamalarda bulundu. 04.02.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bölgesel barış, güvenlik ve iş birliği vizyonuna ilişkin değerlendirmelerini içeren mülakatı, Şarkul Avsat’ta Arapça ve İngilizce olarak yayımlandı.Mülakatta Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinden İran’a, Gazze’den Suriye, Sudan ve Somali’ye kadar birçok bölgesel ve küresel başlık ele alındı.Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri: Ortak sorumluluk vurgusuCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin yalnızca ikili düzeyde değil, bölgesel istikrar ve ortak sorumluluk anlayışı çerçevesinde ele alındığını vurguladı.Ekonomi, yatırım, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere somut ve sürdürülebilir iş birliği alanlarına dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu:İran merkezli gerilimler: Diyalog ve sağduyu çağrısıİran merkezli bölgesel gerilimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin yeni çatışmalara değil, sağduyuya ve diyaloğa ihtiyaç duyduğunu belirtti.Türkiye’nin önleyici diplomasi anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan Erdoğan, bölgesel istişare ve ortak aklın önemine dikkati çekerek, Türkiye olarak bölgede yeni bir savaşın ve yıkımın yaşanmasını istemediklerini ifade etti.Gazze: Kalıcı ateşkes ve adil barış çağrısıGazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımın kesintisiz ulaştırılması ve Filistin halkının iradesini esas alan adil bir barışın tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barışa katkı sunma kararlılığını yineledi:Türkiye’nin Barış Kurulu üyesi olarak sürece aktif katkı sağlayacağını belirten Erdoğan, barışa hizmet edecek her yapıcı adımın yanında olunacağını vurguladı.Suriye: Toprak bütünlüğü ve terörle mücadele vurgusuSuriye konusunda toprak bütünlüğünü esas alan siyasi çözümün önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele, ulusal birlik ve bölgesel istikrarın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade etti:Sudan: Barış ve yeniden imar sürecine destekSudan’daki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış, insani destek ve yeniden imar sürecinde Türkiye’nin sahadaki güçlü katkılarını paylaştı:Somali ve Afrika Boynuzu: İstikrarsızlığa karşı net duruşSomali’nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı net bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Boynuzu’nda ve bölgede istikrarsızlaştırıcı adımlara karşı uluslararası toplumun ortak sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini vurguladı:

