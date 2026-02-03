Türkiye
Beylikdüzü'nde bir iş yerinin önünde asılı olan Türk bayrağını sökerek yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı
Beylikdüzü'nde bir iş yerinin önünde asılı olan Türk bayrağını sökerek yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Beylikdüzü'nde Türk bayrağını sökerek yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü tebrik... 03.02.2026
2026-02-03T23:06+0300
2026-02-03T23:07+0300
Beylikdüzü'nde bir iş yerinin önünde asılı olan Türk bayrağını sökerek yerde sürüklediği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını ve bayrağı yerinden söküp sürüklediği belirlenen F.K'nin ekiplerce gözaltına alındığını bildirdi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bayrağımız bizim vatanımız. Saygısızlığa yeltenen herkes hukuk önünde gereken karşılığı bulacaktır" ifadelerine yer verildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, emniyetin açıklamasını paylaşarak şunları ifade etti:
23:06 03.02.2026 (güncellendi: 23:07 03.02.2026)
Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Beylikdüzü'nde Türk bayrağını sökerek yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü tebrik ettiğini belirten bir açıklama yaptı.
Beylikdüzü'nde bir iş yerinin önünde asılı olan Türk bayrağını sökerek yerde sürüklediği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını ve bayrağı yerinden söküp sürüklediği belirlenen F.K'nin ekiplerce gözaltına alındığını bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bayrağımız bizim vatanımız. Saygısızlığa yeltenen herkes hukuk önünde gereken karşılığı bulacaktır" ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, emniyetin açıklamasını paylaşarak şunları ifade etti:

"Şehitlerimizin kanıyla al rengini alan ay-yıldızlı bayrağımız, milletimizin şerefidir. Bayrağımıza saygısızlık yapan hadsizi en kısa sürede yakalayan İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."

