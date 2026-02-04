Erdoğan: İran'a saldırı bölge için risk, Sisi: Bölgemiz çok hızlı şekilde krizlere gebe
17:50 04.02.2026 (güncellendi: 18:03 04.02.2026)
Erdoğan-Sisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ikili görüşmeler sonrası basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "İran'a saldırı bölge için risk" derken, Sisi de "Bölgemiz çok hızlı bir şekilde krizlere gebe" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. İkili, görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında ticaret hacmini 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefleyen anlaşmalara da imza atıldı.
Sisi’nin konuşmasından satır başları şöyle:
Türkiye’nin Mısır’daki yatırımları bizim için çok önemli. Çeşitli alanlarda iki ülke arasında mutabakat zaptları imzalandı.
Bölgemiz çok hızlı bir şekilde krizlere gebe. Çok çalkantılar ve olaylar meydana gelmekte. Bizlerin hep birlikte işbirliği yapmamız lazım.
Hiç kimsenin iç işlerine karışmadan burada kalkınma süreçlerine ihtiyacımız olduğunu belirtmek isterim.
Türkiye’nin, Mısır’ın, Katar’ın, ABD’nin çabalarıyla Şarm el Şeyh’te çalışmalarımızı yaptık. Burada önemli olan insani yardımların götürülmesi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın en aziz misafiridir. İki ülke arasında barışın, kalkınmanın egemen olmasını diliyorum.
Erdoğan: Vizyonumuz ortak
Aziz kardeşim Sisi ile görüşmekten memnuniyet duyuyorum.
Stratejik işbirliği toplantımızın ikinci görüşmesinden büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şahsıma ve ülkeme gösterdiği ilgiden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.
Sayın Sisi ile belirlediğimiz ortak vizyon sayesinde ilişkilerimizin her alanda daha ileriye taşındığını memnuniyetle müşaahede ediyoruz.
Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürüyor.
Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı. 3 yıldır 8-9 milyar dolar aralığındaki ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz
Deniz güvenliği, seyrüsefer alanlarında işbirliğimizi artırmak niyetindeyiz.
'Gazze'de insani dram devam ediyor'
Ortak gündemimizin başlıca konusunu Filistin davası teşkil ediyor. Ateşkes olmakla beraber, Gazze'deki insani dram devam ediyor.
Geçen hafta aralarında çocukların da olduğu 30 kardeşimiz şehit oldu. Şarm el Şeyh deklarasyonunu yok saymayı hedefleyen bu saldırıları reddediyoruz.
İsrail saldırıları ile tahrip edilmiş olan Gazze'nin yeniden imarı için de aynı şekilde gereken katkıyı sağlayacağız.
Gazze'ye göndereceğimiz katkıların ulaştırılmasına katkı sağladıkları için Mısır makamlarına bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.
Bugünkü görüşmelerimizde Libya, Sudan ve Afrika boynuzuna da değindik. Libya konusunda fikir birliği içindeyiz. Sudan'da önce ateşkesin sağlanmasını, ardından sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesini umut ediyoruz.
'Somaland'ı tanıma kararını reddediyoruz'
Somali'nin toprak bütünlüğünü hedef alan İsrail'in Somaliland'i tanıma kararını kabul etmiyoruz.
Tüm Somalliler'in iradesini yansıtacak şekilde kabul edilmeli.
Toprak bütünlüğü sağlanmış bir Suriye, tüm bölgenin kazanımı olacaktır. Mısır tarafından Suriye'nin birliğinin muhafazası yönündeki açıklamaları uygun buluyoruz.
İran'da meselelerin diplomatik yollarla çözümü en önemli çözümdür. İran'a saldırı bölge için risktir.
Konsey toplantısında alınan kararların, bölgemizin barış, refah ve istikrarına katkıda bulunmasını temenni ediyorum.
Türkiye ile Mısır arasında imzalanan anlaşmalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye İle Mısır Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısı'nın Ortak Bildirisi'ne imza attı.
Türkiye ile Mısır arasında imzalanan diğer anlaşmalar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Mısır Arap Cumhuriyeti Mısır İlaç Otoritesi Arasında İlaç ve Tıbbi Cihaz Düzenlemesi Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Karantinası Alanında Mutabakat Muhtırası
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Hizmetleri Alanında Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İle Mısır Arap Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığının Ortak Bakanlık Bildirisi
Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Sosyal Dayanışma Bakanlığı Arasında Sosyal Koruma Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı