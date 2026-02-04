https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/erdogan-ve-sisiden-onemli-aciklamalar-bolgemiz-cok-hizli-sekilde-krizlere-gebe-1103263257.html

Erdoğan: İran'a saldırı bölge için risk, Sisi: Bölgemiz çok hızlı şekilde krizlere gebe

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ikili görüşmeler sonrası basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "İran'a saldırı bölge için risk" derken, Sisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. İkili, görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında ticaret hacmini 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefleyen anlaşmalara da imza atıldı. Sisi’nin konuşmasından satır başları şöyle:Erdoğan: Vizyonumuz ortak 'Gazze'de insani dram devam ediyor''Somaland'ı tanıma kararını reddediyoruz'Türkiye ile Mısır arasında imzalanan anlaşmalarCumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye İle Mısır Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısı'nın Ortak Bildirisi'ne imza attı. Türkiye ile Mısır arasında imzalanan diğer anlaşmalar şöyle:

