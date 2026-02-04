Türkiye
Çin’den Panama Kanalı kararı sert çıkış: Hegemonik baskıya boyun eğdiniz, bedeli ağır olur
Çin’den Panama Kanalı kararı sert çıkış: Hegemonik baskıya boyun eğdiniz, bedeli ağır olur
Panama Kanalı’ndaki iki limanın işletme hakkının iptali üzerine Hong Konglu CK Hutchison’ın şirketi dava açarken, Pekin’den art arda sert açıklamalar geldi.
Çin'den Panama Kanalı kararı sert çıkış: Hegemonik baskıya boyun eğdiniz, bedeli ağır olur

16:50 04.02.2026
Panama Kanalı’ndaki iki limanın işletme hakkının iptali üzerine Hong Konglu CK Hutchison’ın şirketi dava açarken, Pekin’den art arda sert açıklamalar geldi. Çin, kararı “güven sarsıcı” olarak niteledi ve Panama’yı siyasi ve ekonomik sonuçlarla uyardı.
Panama Kanalı’nın iki ucundaki stratejik limanların işletme haklarının iptal edilmesi üzerine başlayan kriz, yeni bir jeopolitik gerilim başlığına dönüştü. Hong Konglu holding CK Hutchison’ın bağlı şirketi Panama Ports Company (PPC), sözleşmelerinin iptali sonrası Panama hükümetine dava açarken, Pekin yönetimi kararı hedef alan açıklamalarda bulundu.
Çin makamları, kararın yalnızca ticari değil, aynı zamanda siyasi sonuçları olacağını vurguladı.

Çin: Kimin ele geçirmeye çalıştığı görülebiliyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin’deki basın toplantısında, Çin hükümetinin tüm Çinli şirketlerin hak ve çıkarlarını koruyacağını söyledi.
Lin, ayrıca Çin’in Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi’nin açıklamasına atıf yaparak, “Panama makamları durumu görmeli ve hatasını düzeltmelidir. Kendi inatçı yollarında ısrar ederlerse siyasi ve ekonomik olarak ağır bir bedel ödeyeceklerdir" denildi.
Lin Jian ayrıca şu ifadeyi kullandı:
“Uluslararası toplum, (Panama) kanalını kimin ele geçirmeye çalıştığını ve uluslararası hukuku kimin zayıflattığını açıkça görebiliyor.”

Şirket dava açtı

Hong Kong merkezli CK Hutchison’ın bağlı şirketi PPC, Panama Kanalı’nın iki ucundaki limanları işletme haklarını geri alan yüksek mahkeme kararı nedeniyle Panama hükümetine dava açtı. Şirkete ilk imtiyaz hakları 1997’de verilmiş, sözleşme ise 2021’de 25 yıl uzatılmıştı.
Panama Yüksek Mahkemesi, sözleşmeyi mali ve diğer 'usulsüzlükler' gerekçesiyle anayasaya aykırı buldu. Şirket kararı reddederek, ayrıntılı yargı gerekçeleri yayımlanmadan önce hükümetin işletme haklarını elinden almak için sistematik adımlar attığını savundu.

Geçici işletmeci hazır

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, limanlar için geçici bir işletmeci bulunduğunu söyledi.. Danimarkalı lojistik şirketi Maersk’in yerel iştiraki, terminallerde aksamanın en aza indirilmesi için işletmeyi devralmaya hazır olduğunu bildirdi.

Panama Kanalı ve ABD boyutu

ABD, Panama Kanal Bölgesi’nin kontrolünü 1999’da Panama’ya devretmiş olsa da kanalın en büyük kullanıcısı olmayı sürdürüyor. Yaklaşık 270 milyar dolar değerinde, küresel ticaretin yüzde 5’ine karşılık gelen yük her yıl 51 millik su yolundan geçiyor.
ABD Donanması da Pasifik ve Atlantik okyanusları arasında gemi konuşlandırmak için kanalı aktif biçimde kullanıyor. Buna Venezuela’ya yönelik sevkiyatlar da dahil.
Trump yönetiminin Batı Yarımküre güvenliğine artan vurgusu, zaman zaman ‘Donroe Doktrini’ olarak anılan politika çerçevesinde Panama Kanalı’nı yeniden stratejik odak haline getirdi.
