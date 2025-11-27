https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/bocek-ailesi-sorusturmasinda-tutuklanan-esnaflar-konustu-40-yillik-emegimiz-yok-oldu-1101364903.html
Böcek ailesi soruşturmasında tutuklanan esnaflar konuştu: '40 yıllık emeğimiz yok oldu'
İstanbul Ortaköy’de Böcek ailesinin ölümü sonrası gözaltına alınıp tutuklanan, yapılan incelemelerin ardından suçlamalardan aklanarak serbest bırakılan esnaf... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
Fatih'te Böcek ailesinin ölümü nedeniyle tutuklanan kokoreççi, lokumcu ve midyeci basın açıklaması yaptı.Kokoreççi Ercan Erdoğan, 23 yıllık esnaflık geçmişinde ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, “Kokoreç ve midyelerimizde bugüne kadar tek bir zehirlenme vakası olmadı. Tahlillerimiz temiz çıktı. Bu süreçte işimin yüzde 80’i düştü, çalışanlarım 15 gün evine ekmek götüremedi. 40 senelik emeğimiz yok oldu. Herkesin özür dilemesini istiyorum” dedi.Lokumcu Fatih Tektaş ise suçsuz yere tutuklandıklarını vurgulayarak, “Aileye baş sağlığı diliyorum. Büyük bir acı yaşandı ama çok şükür bizden kaynaklı olmadığı ortaya çıktı. Hem psikolojik hem maddi olarak büyük kayıp yaşadık. İnsanlar gıdadan korkar hale geldi” ifadelerini kullandı.35 yıldır midyecilik yapan Murat Kılıban da büyük bir mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek, “Almanya’dan gelen Böcek ailesine Allah’tan rahmet diliyoruz. Ürünlerimizden emindik, bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadık” dedi.Esnafın avukatı Beyza Nur Uzun ise, müvekkillerine yönelik hiçbir somut delil bulunmadığını hatırlatarak, “Tutukluluk sürecinde itibarları zedelendi, aileleri tehdit edildi. Hukuki mücadelemiz devam edecek” açıklamasında bulundu.
türki̇ye
i̇stanbul
ortaköy
2025
İstanbul Ortaköy’de Böcek ailesinin ölümü sonrası gözaltına alınıp tutuklanan, yapılan incelemelerin ardından suçlamalardan aklanarak serbest bırakılan esnaf, yaşadıkları mağduriyeti kamuoyuna açıkladı.
Fatih'te Böcek ailesinin ölümü nedeniyle tutuklanan kokoreççi, lokumcu ve midyeci basın açıklaması yaptı.
Kokoreççi Ercan Erdoğan, 23 yıllık esnaflık geçmişinde ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, “Kokoreç ve midyelerimizde bugüne kadar tek bir zehirlenme vakası olmadı. Tahlillerimiz temiz çıktı. Bu süreçte işimin yüzde 80’i düştü, çalışanlarım 15 gün evine ekmek götüremedi. 40 senelik emeğimiz yok oldu. Herkesin özür dilemesini istiyorum” dedi.
Lokumcu Fatih Tektaş ise suçsuz yere tutuklandıklarını vurgulayarak, “Aileye baş sağlığı diliyorum. Büyük bir acı yaşandı ama çok şükür bizden kaynaklı olmadığı ortaya çıktı. Hem psikolojik hem maddi olarak büyük kayıp yaşadık. İnsanlar gıdadan korkar hale geldi” ifadelerini kullandı.
35 yıldır midyecilik yapan Murat Kılıban da büyük bir mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek, “Almanya’dan gelen Böcek ailesine Allah’tan rahmet diliyoruz. Ürünlerimizden emindik, bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadık” dedi.
Esnafın avukatı Beyza Nur Uzun ise, müvekkillerine yönelik hiçbir somut delil bulunmadığını hatırlatarak, “Tutukluluk sürecinde itibarları zedelendi, aileleri tehdit edildi. Hukuki mücadelemiz devam edecek” açıklamasında bulundu.