Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/ak-parti-marmara-ilce-baskanligina-tasli-saldiri-bir-supheli-tutuklandi--1103270564.html
AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırı: Bir şüpheli tutuklandı
AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırı: Bir şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı. 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T21:57+0300
2026-02-04T21:58+0300
türki̇ye
saldırı
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103270639_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_0f7a4d647231a08e2483a6d54a4f6e8d.jpg
AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına pazartesi akşamı yapılan taşlı saldırının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin D.Y.B. olduğunu belirledi.Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/bocek-ailesinin-olumuyle-ilgili-iddianame-hazirlandi-6-supheliye-225-yila-kadar-hapis-istemi-1103265182.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103270639_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_da3faeebc0e5463829c5d270d30575fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
saldırı, ak parti
saldırı, ak parti

AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırı: Bir şüpheli tutuklandı

21:57 04.02.2026 (güncellendi: 21:58 04.02.2026)
© AA / AK PartiBalıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı
Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
© AA / AK Parti
Abone ol
Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına pazartesi akşamı yapılan taşlı saldırının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin D.Y.B. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul'da hayatını kaybeden Böcek ailesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
TÜRKİYE
Böcek ailesinin ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı: 6 şüpheliye 22.5 yıla kadar hapis istemi
18:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала