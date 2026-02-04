https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/ak-parti-marmara-ilce-baskanligina-tasli-saldiri-bir-supheli-tutuklandi--1103270564.html
AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırı: Bir şüpheli tutuklandı
AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırı: Bir şüpheli tutuklandı
21:57 04.02.2026 (güncellendi: 21:58 04.02.2026)
Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına pazartesi akşamı yapılan taşlı saldırının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin D.Y.B. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.