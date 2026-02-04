‘ABD’nin tek kutuplu dünya hedefinin sonuna gelindi, dengeyi silah değil üretim belirleyecek’

“Amaç Birleşmiş Milletler’i devreden çıkartmak. ABD’nin 1990’larda başlayan ve 2000’lerde zirveye ulaşan tek kutuplu hegemonyası sarsıldı. ABD, ilk körfez savaşını 1990’ların başında Irak Harekatı’nı yaparken gerçekleştirmişti. O zamanlar Birleşmiş Milletler’den yetki alıyordu ve Çin çekimser oy kullanmıştı. Çünkü ekonomisi bugünkü gibi değildi ve politik olarak daha yalnız durumdaydı. Ancak artık dünyada çatışmalarla ülkeler arasındaki saflaşma netleşmeye başladı. Sayısal anlamda ABD daha da yalnız kalmaya başladı. Yanında birkaç müttefiki var ama gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin safı değişti. Çin, dış politikada Birleşmiş Milletler’in merkezde olduğu bir uluslararası düzeni savunuyor. Ülkeler arasında büyüklük ve nüfusu önemsemeden eşitliği savunan bir söylem izliyor. Barış Kurulu olarak açıklanan yapının ise bununla alakası yok. Esas hedef Birleşmiş Milletler’i devreden çıkarmak ve ABD’nin bile kaybettiğini kabul ettiği hegemonyayı tekrar canlandırmak. Bu pek başarılı olacak gibi durmuyor. Batılı Avrupa Birliği bile ABD’yi birçok konuda yalnız bırakmaya başladı. Buradaki hedef Birleşmiş Milletler ve kendi gücünü revize edeceğini düşünmek. Birleşmiş Milletler Sekreteryasına ne olacağını bilemeyiz ama ülkeler kaçınılmaz olarak bir araya gelmek zorunda kalacak. Barış Kurulu gibi suni bir şey kuramayacakları için var olan zeminde yeniden bir reforma gidebilirler. Can alıcı sorun Filistin sorunu ancak bunun çözümü bile adaletsizken bir de İran gibi bir kriz kapıya dayandı. Savaş olasılığı var ortada. Örneğin dünya artık iklim değişikliğini, yoksulluğu konuşmuyor. Bu durum Türkiye’deki duruma benziyor. Biz de ekonomi can çekişirken Suriye’yi konuşuyoruz. Birleşmiş Milletler’in gündemine somut sorunların geleceğini düşünüyorum. Devlet başkanları düzeyinde olmasa da temsilciler düzeyinde sorunlar dile getiriliyor. Önümüzdeki dönemde Birleşmiş Milletler’de bir reforma gidileceğini düşünüyorum.”