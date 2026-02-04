https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/abd-ile-iran-arasindaki-gorusmelerinde-adres-karmasasi-yeni-iddia-umman-1103261106.html

ABD ile İran arasındaki görüşmelerinde adres karmaşası, yeni iddia Umman

İstanbul’da yapılması planlanan ABD ile İran arasında görüşmelerin cuma günü Umman'da yapılacağı öne sürüldü.

Virginia merkezli Axios haber platformunun ismini açıklamak istemeyen iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın ABD ile yürütülecek müzakerelerin formatında ve mekanında değişiklik talep ettiği belirtildi.Haberde, İran'ın talebi üzerine 6 Şubat Cuma günü taraflar arasında İstanbul'da yapılacağı iddia edilen görüşmelerin Umman'a taşındığı, ABD'nin de bu talebi kabul ettiği öne sürüldü.‘İran ikili format istedi’"İstanbul'daki görüşmelere birçok Arap ve Müslüman ülkenin gözlemci olarak katılmasının planlandığına" işaret edilen haberde, İran'ın ise müzakerelerin yalnızca ABD ile ikili formatta yürütülmesini istediği iddia edildi.Haberde, Tahran yönetiminin söz konusu talebinin nedeninin, "görüşmeleri yalnızca nükleer konularla sınırlandırmak istemesi ve bölgedeki diğer ülkeler için öncelik taşıyan füze programı ile vekil gruplar gibi başlıkları gündeme getirmekten kaçınması" olduğu ifade edildi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat'ta Türkiye'de bir araya geleceği kaydedilmişti.Haziran 2025'ten sonra ilk görüşmeBu, İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından, ABD'li ve İranlı yetkililer arasındaki ilk görüşme olacak.Arakçi, İran'daki İslam devrimin 47. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz" demişti.

