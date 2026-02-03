https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/zaharova-abd-ile-yurutulen-muzakereler-cok-zorlu-kosullarda-gerceklestirilen-cok-yonlu-bir-calisma-1103236621.html
Zaharova: ABD ile yürütülen müzakereler çok zorlu koşullarda gerçekleştirilen çok yönlü bir çalışma
2026-02-03T18:15+0300
Devlet Yönetimi Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Zaharova, Rusya'nın ABD ile sürdürdüğü diplomatik temasların basit veya sıradan bir süreç olmadığını vurgulayarak, bu görüşmelerin “çok zorlu koşullarda gerçekleştirilen, çok yönlü ve detaylı bir çalışma” olarak nitelendirdi.Söz konusu temasların yalnızca tek bir müzakere hattı üzerinden ilerlemediğini vurgulayan Zaharova, "Bu, sadece standart diplomatik diyaloglarla sınırlı kalmayan, çok yönlü ve çok katmanlı şekilde sürdürülen titiz bir çalışma. Birden çok müzakere trafiği aynı anda yürütülüyor" dedi.Zaharova, mevcut küresel atmosferde, özellikle Moskova-Washington hattındaki diplomatik ilişkilerin olağan dışı koşullar ve karmaşık dinamikler içerisinde ilerlediğine dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile yürütülen müzakerelerin rutin temaslar olmadığını, aksine çok karmaşık şartlarda sürdürülen çok katmanlı ve titiz bir diplomatik süreç olduğunu belirtti.
Devlet Yönetimi Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Zaharova, Rusya'nın ABD ile sürdürdüğü diplomatik temasların basit veya sıradan bir süreç olmadığını vurgulayarak, bu görüşmelerin “çok zorlu koşullarda gerçekleştirilen, çok yönlü ve detaylı bir çalışma” olarak nitelendirdi.
Bunlar rutin müzakereler değil. Geleneksel türde ilerleyen, 'biz geldik, şimdi sıra sizde' tarzı ilişkilerden bahsetmiyoruz. Bu, çok zorlu şartlarda yürütülen karmaşık bir çalışma.
Söz konusu temasların yalnızca tek bir müzakere hattı üzerinden ilerlemediğini vurgulayan Zaharova, "Bu, sadece standart diplomatik diyaloglarla sınırlı kalmayan, çok yönlü ve çok katmanlı şekilde sürdürülen titiz bir çalışma. Birden çok müzakere trafiği aynı anda yürütülüyor" dedi.
Zaharova, mevcut küresel atmosferde, özellikle Moskova-Washington hattındaki diplomatik ilişkilerin olağan dışı koşullar ve karmaşık dinamikler içerisinde ilerlediğine dikkat çekti.