Zaharova: ABD ile yürütülen müzakereler çok zorlu koşullarda gerçekleştirilen çok yönlü bir çalışma

Devlet Yönetimi Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Zaharova, Rusya'nın ABD ile sürdürdüğü diplomatik temasların basit veya sıradan bir süreç olmadığını vurgulayarak, bu görüşmelerin “çok zorlu koşullarda gerçekleştirilen, çok yönlü ve detaylı bir çalışma” olarak nitelendirdi.Söz konusu temasların yalnızca tek bir müzakere hattı üzerinden ilerlemediğini vurgulayan Zaharova, "Bu, sadece standart diplomatik diyaloglarla sınırlı kalmayan, çok yönlü ve çok katmanlı şekilde sürdürülen titiz bir çalışma. Birden çok müzakere trafiği aynı anda yürütülüyor" dedi.Zaharova, mevcut küresel atmosferde, özellikle Moskova-Washington hattındaki diplomatik ilişkilerin olağan dışı koşullar ve karmaşık dinamikler içerisinde ilerlediğine dikkat çekti.

