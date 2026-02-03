https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/rutte-baris-anlasmasinin-imzalanmasinin-ardindan-nato-birlikleri-ukraynada-konuslanacak-1103230372.html

Rutte: Barış anlaşmasının imzalanmasının ardından NATO birlikleri Ukrayna'da konuşlanacak

Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Rutte, barış anlaşmasının imzalanmasının hemen ardından yabancı birliklerin Ukrayna'da... 03.02.2026

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’da konuştu.Rutte, “Barış anlaşması imzalanır imzalanmaz, NATO üyesi olup anlaşmaya varan ülkelerden derhal silahlı kuvvetler, hava uçakları ve deniz desteği sağlanacak” ifadesini kullandı.Genel Sekreter, diğer üye ülkelerin de "başka yollarla yardımcı olacağını" söyledi, ama bunun nasıl olacağını belirtmedi.NATO ülkelerinin ABD stoklarından Ukrayna için silah satın aldığı Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL) programı kapsamında sağlanan yardıma da değinen Rutte, “Müttefikler ve ortaklar, PURL mekanizması aracılığıyla milyonlarca euro katkıda bulunuyor. Geçen yazdan bu yana, cepheye konuşlandırılan tüm füzelerin yüzde 75'ini ve hava savunma füzelerinin yüzde 90'ını sağladık” dedi.İttifak ülkelerinin Ukrayna'ya desteğine devam etmeye hazır olduğunu savunan Genel Sekreter, bunu hızlı bir şekilde yapmaya hazır olduklarını kaydetti.Rutte ayrıca NATO’nun, yeni teknolojileri benzersiz bir şekilde uyguladığı iddia ettiği Ukrayna'dan öğrendiğini dile getirdi.Fransa’nın başkenti Paris’te, 6 Ocak’ta yapılan ‘İstekliler Koalisyonu’ platformunun üst düzey toplantısında, Ukrayna için öngörülen güvenlik garantileri ve uzun vadeli askeri destek ele alınmıştı. Toplantı sonucunda mutabakata varılan belgede, ‘İstekliler Koalisyonu’nun Ukrayna’ya uzun süreli askeri desteği sürdürme konusunda anlaştığı, ayrıca bir barış anlaşması imzalanması halinde Ukrayna topraklarına birlik konuşlandırılmasına yönelik niyet beyanı niteliğinde bir deklarasyon imzalandığı bildirilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamalarda, NATO üyesi devletlerin askeri birliklerinin Ukrayna’da konuşlandırılmasını “Rusya açısından kategorik olarak kabul edilemez” olarak nitelendirmiş, böyle bir adımın ciddi bir tırmanma riskini beraberinde getireceği uyarısında bulunmuştu. Bakanlık, başta İngiltere olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden gelen, Ukrayna’ya NATO ülkelerinden birlik gönderilmesini ima eden açıklamaları ise “çatışmanın sürdürülmesine yönelik kışkırtma” olarak tanımlamıştı.Rusya, Ukrayna'da barışçıl bir çözüme hazır olduğunu ve ABD'nin önerdiği barış planının müzakerelerine katılmaya hazır olduğunu defalarca dile getirmiştir. Ancak Ukrayna’nın müzakereye istekli olmadığını kaydeden Kremlin, Kiev rejiminin müzakereye başlamasının zamanının geldiğini ve Rus Silahlı Kuvvetlerinin eylemlerinin tam olarak barışçıl çözümü zorlama girişimi olduğunu belirtmişti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB birliklerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının Rusya tarafından askeri müdahale olarak değerlendireceğini açıklamıştı.

