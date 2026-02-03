Yeni START'ın ötesinde: 'Yeni nükleer anlaşmaya Çin, Fransa ve İngiltere de dahil edilmeli'
Rusya’nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (START) uzatılmasını önermesi 'pragmatik bir seçenek' olarak değerlendirilirken, uzmanlara göre ideal senaryo, daha geniş kapsamlı yeni bir nükleer anlaşma imzalanması.
Vatfor Project’in kurucusu Dmitry Stefanovich, Sputnik’e yaptığı açıklamada, yeni anlaşmanın yalnızca ABD ve Rusya’nın değil, aynı zamanda Çin, Fransa ve İngiltere’nin nükleer cephaneliklerini de kapsaması gerektiğini söyledi.
NATO üyeleri Fransa ve İngiltere’nin Avrupa üzerinde 'Rusya’ya karşı' nükleer şemsiye kurma yönünde aktif adımlar attığı vurgulayan Stefanovich, bu nedenle bu iki ülkenin gelecekteki müzakerelerde masada olması gerektiğini ifade etti.
Stefanovich, “Bunu başarmak, kesintisiz ve sürdürülebilir bir diplomatik temas gerektiriyor. Ancak bu süreç şu anda neredeyse tamamen donmuş durumda” dedi.
'ABD, eski kısıtlamaların ötesini düşünüyor'
Stefanovich, Çin’in hızla büyüyen nükleer kapasitesinin Washington’da yeni bir yaklaşımı tetiklediğini belirterek "ABD’deki bazı karar alıcılar, Rusya ile yapılan eski ikili anlaşmaların artık yeterli olmayabileceğini düşünüyor. Çin, ABD’yi tamamen yok edebilecek kapasiteye sahip ve bu kapasite Washington’un yakalamakta zorlandığı bir hızla büyüyor” değerlendirmesinde bulundu.
Rusya-Çin'in örnek işbirliği
Stefanovich, Rusya ve Çin’in ikili anlaşmalar konusunda daha önce başarılı uygulamalara sahip olduğunu da belirtti.
Buna örnek olarak balistik füze fırlatma bildirimleri ve sınır bölgelerinde askeri faaliyetleri sınırlayan çok taraflı belgeleri gösteren uzman, “Çin, bu tür mekanizmaların kendi çıkarlarıyla örtüştüğünde ne kadar değerli olduğunu anlıyor" diye konuştu.
Sürecin geleceği NPT Konferansı’na da bağlı
Stefanovich, yeni nükleer anlaşma sürecinin yalnızca Yeni START’ın geleceğine değil, aynı zamanda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) bahar dönemindeki yaklaşan gözden geçirme konferansına da bağlı olacağını belirterek değerlendirmesini tamamladı.
Putin önermişti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın 5 Şubat 2026'da sona erecek olan Yeni START Anlaşması'nın hükümlerine 5 Şubat 2027'ye kadar bağlı kalmaya hazır olduğunu, bu adımların ABD'nin karşılık vermesi halinde etkili olacağını ifade etmişti.