Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/yeni-startin-otesinde-yeni-nukleer-anlasmaya-cin-fransa-ve-ingiltere-de-dahil-edilmeli-1103231173.html
Yeni START'ın ötesinde: 'Yeni nükleer anlaşmaya Çin, Fransa ve İngiltere de dahil edilmeli'
Yeni START'ın ötesinde: 'Yeni nükleer anlaşmaya Çin, Fransa ve İngiltere de dahil edilmeli'
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (START) uzatılmasını önermesi 'pragmatik bir seçenek' olarak değerlendirilirken, uzmanlara göre... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T15:17+0300
2026-02-03T15:17+0300
dünya
haberler
rusya
çin
fransa
nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
nato
stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması (start-3)
yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start)
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090692697_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_af6b331f7619dff4d3c46504c203ebda.jpg
Vatfor Project’in kurucusu Dmitry Stefanovich, Sputnik’e yaptığı açıklamada, yeni anlaşmanın yalnızca ABD ve Rusya’nın değil, aynı zamanda Çin, Fransa ve İngiltere’nin nükleer cephaneliklerini de kapsaması gerektiğini söyledi.NATO üyeleri Fransa ve İngiltere’nin Avrupa üzerinde 'Rusya’ya karşı' nükleer şemsiye kurma yönünde aktif adımlar attığı vurgulayan Stefanovich, bu nedenle bu iki ülkenin gelecekteki müzakerelerde masada olması gerektiğini ifade etti.Stefanovich, “Bunu başarmak, kesintisiz ve sürdürülebilir bir diplomatik temas gerektiriyor. Ancak bu süreç şu anda neredeyse tamamen donmuş durumda” dedi.'ABD, eski kısıtlamaların ötesini düşünüyor'Stefanovich, Çin’in hızla büyüyen nükleer kapasitesinin Washington’da yeni bir yaklaşımı tetiklediğini belirterek "ABD’deki bazı karar alıcılar, Rusya ile yapılan eski ikili anlaşmaların artık yeterli olmayabileceğini düşünüyor. Çin, ABD’yi tamamen yok edebilecek kapasiteye sahip ve bu kapasite Washington’un yakalamakta zorlandığı bir hızla büyüyor” değerlendirmesinde bulundu.Rusya-Çin'in örnek işbirliğiStefanovich, Rusya ve Çin’in ikili anlaşmalar konusunda daha önce başarılı uygulamalara sahip olduğunu da belirtti. Buna örnek olarak balistik füze fırlatma bildirimleri ve sınır bölgelerinde askeri faaliyetleri sınırlayan çok taraflı belgeleri gösteren uzman, “Çin, bu tür mekanizmaların kendi çıkarlarıyla örtüştüğünde ne kadar değerli olduğunu anlıyor" diye konuştu.Sürecin geleceği NPT Konferansı’na da bağlıStefanovich, yeni nükleer anlaşma sürecinin yalnızca Yeni START’ın geleceğine değil, aynı zamanda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) bahar dönemindeki yaklaşan gözden geçirme konferansına da bağlı olacağını belirterek değerlendirmesini tamamladı.Putin önermiştiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın 5 Şubat 2026'da sona erecek olan Yeni START Anlaşması'nın hükümlerine 5 Şubat 2027'ye kadar bağlı kalmaya hazır olduğunu, bu adımların ABD'nin karşılık vermesi halinde etkili olacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/epstein-ve-ortaklari-eski-rus-vekil-ponomarevi-putine-karsi-desteklemeyi-gorusmus-1103226652.html
rusya
çin
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090692697_506:0:3235:2047_1920x0_80_0_0_13095ff52932a7d747a7a594fd0ea10d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, rusya, çin, fransa, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), nato, stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması (start-3), yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start), vladimir putin
haberler, rusya, çin, fransa, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), nato, stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması (start-3), yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start), vladimir putin

Yeni START'ın ötesinde: 'Yeni nükleer anlaşmaya Çin, Fransa ve İngiltere de dahil edilmeli'

15:17 03.02.2026
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceIn this file photo taken from a video distributed by Russian Defense Ministry Press Service, on Wednesday, Dec. 9, 2020, a rocket launches from missile system as part of a ground-based intercontinental ballistic missile test launched from the Plesetsk facility in northwestern Russia
In this file photo taken from a video distributed by Russian Defense Ministry Press Service, on Wednesday, Dec. 9, 2020, a rocket launches from missile system as part of a ground-based intercontinental ballistic missile test launched from the Plesetsk facility in northwestern Russia - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Abone ol
Rusya’nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (START) uzatılmasını önermesi 'pragmatik bir seçenek' olarak değerlendirilirken, uzmanlara göre ideal senaryo, daha geniş kapsamlı yeni bir nükleer anlaşma imzalanması.
Vatfor Project’in kurucusu Dmitry Stefanovich, Sputnik’e yaptığı açıklamada, yeni anlaşmanın yalnızca ABD ve Rusya’nın değil, aynı zamanda Çin, Fransa ve İngiltere’nin nükleer cephaneliklerini de kapsaması gerektiğini söyledi.

NATO üyeleri Fransa ve İngiltere’nin Avrupa üzerinde 'Rusya’ya karşı' nükleer şemsiye kurma yönünde aktif adımlar attığı vurgulayan Stefanovich, bu nedenle bu iki ülkenin gelecekteki müzakerelerde masada olması gerektiğini ifade etti.

Stefanovich, “Bunu başarmak, kesintisiz ve sürdürülebilir bir diplomatik temas gerektiriyor. Ancak bu süreç şu anda neredeyse tamamen donmuş durumda” dedi.

'ABD, eski kısıtlamaların ötesini düşünüyor'

Stefanovich, Çin’in hızla büyüyen nükleer kapasitesinin Washington’da yeni bir yaklaşımı tetiklediğini belirterek "ABD’deki bazı karar alıcılar, Rusya ile yapılan eski ikili anlaşmaların artık yeterli olmayabileceğini düşünüyor. Çin, ABD’yi tamamen yok edebilecek kapasiteye sahip ve bu kapasite Washington’un yakalamakta zorlandığı bir hızla büyüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Çin'in örnek işbirliği

Stefanovich, Rusya ve Çin’in ikili anlaşmalar konusunda daha önce başarılı uygulamalara sahip olduğunu da belirtti.

Buna örnek olarak balistik füze fırlatma bildirimleri ve sınır bölgelerinde askeri faaliyetleri sınırlayan çok taraflı belgeleri gösteren uzman, “Çin, bu tür mekanizmaların kendi çıkarlarıyla örtüştüğünde ne kadar değerli olduğunu anlıyor" diye konuştu.

Sürecin geleceği NPT Konferansı’na da bağlı

Stefanovich, yeni nükleer anlaşma sürecinin yalnızca Yeni START’ın geleceğine değil, aynı zamanda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) bahar dönemindeki yaklaşan gözden geçirme konferansına da bağlı olacağını belirterek değerlendirmesini tamamladı.

Putin önermişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın 5 Şubat 2026'da sona erecek olan Yeni START Anlaşması'nın hükümlerine 5 Şubat 2027'ye kadar bağlı kalmaya hazır olduğunu, bu adımların ABD'nin karşılık vermesi halinde etkili olacağını ifade etmişti.
İlya Ponomarev - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
DÜNYA
Epstein ve ortakları, eski Rus vekil Ponomarev'i Putin'e karşı desteklemeyi görüşmüş
13:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала