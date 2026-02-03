Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/epstein-ve-ortaklari-eski-rus-vekil-ponomarevi-putine-karsi-desteklemeyi-gorusmus-1103226652.html
Epstein ve ortakları, eski Rus vekil Ponomarev'i Putin'e karşı desteklemeyi görüşmüş
Epstein ve ortakları, eski Rus vekil Ponomarev'i Putin'e karşı desteklemeyi görüşmüş
Sputnik Türkiye
Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Epstein dosyalarında, Rusya'da iktidarı devirmek için desteklenmesi planlanan ismin Ponomarev olduğu görüldü. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T13:29+0300
2026-02-03T13:29+0300
dünya
haberler
jeffrey epstein
vladimir putin
rusya
i̇lya ponomarev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103226293_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_292398ddbf3d759b08fa2c8be713908e.jpg
Cinsel istismar ve insan ticareti finansmanıyla suçlanan Jeffrey Epstein ve ortaklarının, 2012 yılında eski Duma milletvekili İlya Ponomarev'in Rusya karşıtı yıkıcı faaliyetlerini desteklemeyi görüştüğü ortaya çıktı.Sputnik'in Epstein dosyalarını incelemesi sonucu elde edilen bilgilere göre Bill Gates Vakfı'nın eski danışmanı Boris Nikolic, Ocak 2012'de Epstein'e yazdığı mektupta, "Yakında Rusya'ya gitmeliyiz ve arkadaşım İlya Ponomarev ile tanışmalısın. Kendisi Duma üyesi ve Alyona ile birlikte ayaklanmanın ana organizatörlerinden biri" ifadelerini kullandı.Nikolic ayrıca Epstein'e Ponomarev'in bizzat yazdığı ve Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na gitmek için yardım istediği bir mektup da iletti. Yayınlanan belgelerde Epstein'in 2012 yazında Nikolic'e gönderdiği bir mektupta Ponomarev ile 'arkadaşlık yaptığını' söylediği görüldü.Ponomarev inkar etmediİlya Ponomarev, Epstein ve ortaklarının kendisine destek vermeyi görüştüklerini inkar etmedi. Ponomarev, bununla birlikte finansörü şahsen tanımadığını belirtti.Rusya'dan kaçtı, yabancı ajan listesine girdiRusya'dan kaçan Ponomarev, Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkında yanlış bilgi yaymak ve terörizmi meşru kılmak suçlarından gıyaben 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca Rusya'da yabancı ajan kabul edilmişti.Eski Rus milletvekilinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i güç yoluyla devirmek ve Ukrayna'nın yardımıyla Rusya Federasyonu'nu 'Rusya Cumhuriyeti'ne dönüştürmek için planlar yaptığı da biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/musk-2-amerikan-ic-savasi-basladi-1103224331.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103226293_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2223ad8e92cd66fc4e79a9ca1fd5aba3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, jeffrey epstein, vladimir putin, rusya, i̇lya ponomarev
haberler, jeffrey epstein, vladimir putin, rusya, i̇lya ponomarev

Epstein ve ortakları, eski Rus vekil Ponomarev'i Putin'e karşı desteklemeyi görüşmüş

13:29 03.02.2026
İlya Ponomarev
İlya Ponomarev - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
Abone ol
Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Epstein dosyalarında, Rusya'da iktidarı devirmek için desteklenmesi planlanan ismin Ponomarev olduğu görüldü.
Cinsel istismar ve insan ticareti finansmanıyla suçlanan Jeffrey Epstein ve ortaklarının, 2012 yılında eski Duma milletvekili İlya Ponomarev'in Rusya karşıtı yıkıcı faaliyetlerini desteklemeyi görüştüğü ortaya çıktı.

Sputnik'in Epstein dosyalarını incelemesi sonucu elde edilen bilgilere göre Bill Gates Vakfı'nın eski danışmanı Boris Nikolic, Ocak 2012'de Epstein'e yazdığı mektupta, "Yakında Rusya'ya gitmeliyiz ve arkadaşım İlya Ponomarev ile tanışmalısın. Kendisi Duma üyesi ve Alyona ile birlikte ayaklanmanın ana organizatörlerinden biri" ifadelerini kullandı.

Nikolic ayrıca Epstein'e Ponomarev'in bizzat yazdığı ve Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na gitmek için yardım istediği bir mektup da iletti.

Yayınlanan belgelerde Epstein'in 2012 yazında Nikolic'e gönderdiği bir mektupta Ponomarev ile 'arkadaşlık yaptığını' söylediği görüldü.

Ponomarev inkar etmedi

İlya Ponomarev, Epstein ve ortaklarının kendisine destek vermeyi görüştüklerini inkar etmedi.

Ponomarev, bununla birlikte finansörü şahsen tanımadığını belirtti.

Rusya'dan kaçtı, yabancı ajan listesine girdi

Rusya'dan kaçan Ponomarev, Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkında yanlış bilgi yaymak ve terörizmi meşru kılmak suçlarından gıyaben 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca Rusya'da yabancı ajan kabul edilmişti.

Eski Rus milletvekilinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i güç yoluyla devirmek ve Ukrayna'nın yardımıyla Rusya Federasyonu'nu 'Rusya Cumhuriyeti'ne dönüştürmek için planlar yaptığı da biliniyor.
DeepSeek piyasaları alt üst ettikten sonra: 'Elon Musk 'yapay zeka' satın alıyor' - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
DÜNYA
Musk: 2. Amerikan İç Savaşı başladı
11:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала