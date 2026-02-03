https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/epstein-ve-ortaklari-eski-rus-vekil-ponomarevi-putine-karsi-desteklemeyi-gorusmus-1103226652.html

Epstein ve ortakları, eski Rus vekil Ponomarev'i Putin'e karşı desteklemeyi görüşmüş

Epstein ve ortakları, eski Rus vekil Ponomarev'i Putin'e karşı desteklemeyi görüşmüş

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Epstein dosyalarında, Rusya'da iktidarı devirmek için desteklenmesi planlanan ismin Ponomarev olduğu görüldü.

Cinsel istismar ve insan ticareti finansmanıyla suçlanan Jeffrey Epstein ve ortaklarının, 2012 yılında eski Duma milletvekili İlya Ponomarev'in Rusya karşıtı yıkıcı faaliyetlerini desteklemeyi görüştüğü ortaya çıktı.Sputnik'in Epstein dosyalarını incelemesi sonucu elde edilen bilgilere göre Bill Gates Vakfı'nın eski danışmanı Boris Nikolic, Ocak 2012'de Epstein'e yazdığı mektupta, "Yakında Rusya'ya gitmeliyiz ve arkadaşım İlya Ponomarev ile tanışmalısın. Kendisi Duma üyesi ve Alyona ile birlikte ayaklanmanın ana organizatörlerinden biri" ifadelerini kullandı.Nikolic ayrıca Epstein'e Ponomarev'in bizzat yazdığı ve Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na gitmek için yardım istediği bir mektup da iletti. Yayınlanan belgelerde Epstein'in 2012 yazında Nikolic'e gönderdiği bir mektupta Ponomarev ile 'arkadaşlık yaptığını' söylediği görüldü.Ponomarev inkar etmediİlya Ponomarev, Epstein ve ortaklarının kendisine destek vermeyi görüştüklerini inkar etmedi. Ponomarev, bununla birlikte finansörü şahsen tanımadığını belirtti.Rusya'dan kaçtı, yabancı ajan listesine girdiRusya'dan kaçan Ponomarev, Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkında yanlış bilgi yaymak ve terörizmi meşru kılmak suçlarından gıyaben 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca Rusya'da yabancı ajan kabul edilmişti.Eski Rus milletvekilinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i güç yoluyla devirmek ve Ukrayna'nın yardımıyla Rusya Federasyonu'nu 'Rusya Cumhuriyeti'ne dönüştürmek için planlar yaptığı da biliniyor.

