Yeni anket ABD’de 2028’in başlıca başkan adaylarını gösterdi

ABD’de 2028’in potansiyel başkan adayları üzerine yapılan yeni bir anketin sonuçları Demokrat Parti için yine Kamala Harris ve California Valisi Gavin Newsom’ı öne çıkarırken Cumhuriyetçi Parti için öne çıkan aday JD Vance oldu.

ABD merkezli Harvard Harris tarafından yapılan erken dönem anketleri, 2028 başkanlık seçimi için potansiyel adayların ortaya çıkmaya başlamasıyla birlikte önem kazandı.Seçime hala yıllar olsa da anketler; adayların uygulanabilirliği, seçmen eğilimi ve değişen parti dinamikleri hakkında içgörü sunuyor.Demokratlar için öne çıkanlarAnkete göre Kamala Harris, yüzde 39 ile Demokratlar arasında ilk sırada yer alıyor. Onu yüzde 30 ile California Valisi Gavin Newsom, yüzde 12 ile New York Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, yüzde 9 ile Pennsylvania Valisi Josh Shapiro ve yüzde 7 ile Illinois Valisi JB Pritzker izliyor.Araştırma, katılımcıların yüzde 4’ünün ise başka birini söylediğini gösteriyor.Cumhuriyetçiler için öne çıkanlarCumhuriyetçiler tarafında ise başkan yardımcısı JD Vance, potansiyel oyun yüzde 53’ünü alarak açık ara önde. Onu yüzde 21 ile Donald Trump Jr., yüzde 17 ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve yüzde 5 ile eski Fox News sunucusu Tucker Carlson takip ediyor. Anket katılımcılarının yüzde 3’ü başka bir isim diyor.Araştırma ayrıca Vance için yüzde 38 ‘beğeni oranı’ gösterirken, Rubio için yüzde 34, Newsom ve Ocasio-Cortez için yüzde 32 ve Tucker Carlson için yüzde 27 olduğunu ortaya koyuyor.Amerikalıların 2028’deki potansiyel adaylara ilişkin görüşlerini ölçen anketlerin düzenli olarak yayımlanmaya devam etmesi bekleniyor.

