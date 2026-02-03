İstanbul'da yapılması planlanan ABD-İran müzakerelerinde yeni gelişme: 6 ülkeye davet

Türkiye
İstanbul’da cuma günü yapılması planlanan İran konulu görüşmelerin formatının henüz netleşmediği, ancak önceliğin olası bir çatışmayı önlemek ve gerilimi düşürmek olduğu bildirildi. Konuya yakın bölgesel bir yetkili, Reuters haber ajansına diplomatik temasların çerçevesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi.Aynı yetkili, İstanbul’daki görüşmelere Suudi Arabistan, Katar, Umman, Pakistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin davet edildiğini belirtti. Görüşmelerin gündemi ve katılım düzeyine ilişkin ayrıntı verilmedi.Arka kapı diplomasisi mi? Yetkili, temasların amacını ‘çatışmadan kaçınma’ ve ‘gerilimi azaltma’ olarak tanımladı. Diplomatik kaynaklar, görüşmelerin resmi mi yoksa ‘gayriresmi’ ya da ‘arka kapı diplomasisi’ niteliğinde mi olacağının henüz açıklığa kavuşmadığını ifade ediyor.ABD ve İran basını yazmıştıDün hem Amerikan hem İran basınına yansıyan kulis bilgilerine göre Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere cuma günü İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor. Planlamaya aşina üçüncü bir kaynak, cuma günkü bir görüşmenin 'en iyi senaryo' olduğunu söyledi, ancak gerçekleşene kadar hiçbir şeyin kesin olmadığını vurguladı.Bu görüşme, Axios'a göre müzakerelerin çöküşü ve geçen Haziran’daki 12 günlük savaşın ardından ABD ve İranlı yetkililer arasındaki ilk temas olacak.Görüşme, ABD’nin Körfez’de büyük bir askeri yığınak yaptığı bir dönemde ve ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri çatışmadan kaçınmanın tek yolunun hızlı bir anlaşma olduğunu ısrarla savunduğu bir süreçte geliyor.Türkiye-Mısır-Katar çalışmasıPlanlanan görüşmenin, son birkaç gündür Türkiye, Mısır ve Katar’ın yürüttüğü diplomatik girişimlerin sonucu olduğu aktarıldı.Pazartesi günü Türkiye ve Mısır dışişleri bakanları, olası görüşmeyi ele almak üzere İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yeniden görüştü.İran devlet medyası da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Trump yönetimiyle müzakerelerin yeniden başlatılması talimatı verdiğini bildirdi.Haziran 2025'ten sonra ilk görüşmeİran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından bu görüşme ile ABD ve İranlı yetkililer ilk kez bir araya gelecek.Arakçi, İran'daki yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz" demişti.
İstanbul’da cuma günü yapılması planlanan İran konulu görüşmelerin formatının henüz netleşmediği, ancak önceliğin olası bir çatışmayı önlemek ve gerilimi düşürmek olduğu bildirildi. Konuya yakın bölgesel bir yetkili, Reuters haber ajansına diplomatik temasların çerçevesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Aynı yetkili, İstanbul’daki görüşmelere Suudi Arabistan, Katar, Umman, Pakistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin davet edildiğini belirtti. Görüşmelerin gündemi ve katılım düzeyine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Arka kapı diplomasisi mi?

Yetkili, temasların amacını ‘çatışmadan kaçınma’ ve ‘gerilimi azaltma’ olarak tanımladı. Diplomatik kaynaklar, görüşmelerin resmi mi yoksa ‘gayriresmi’ ya da ‘arka kapı diplomasisi’ niteliğinde mi olacağının henüz açıklığa kavuşmadığını ifade ediyor.

ABD ve İran basını yazmıştı

Dün hem Amerikan hem İran basınına yansıyan kulis bilgilerine göre Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere cuma günü İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor.
Planlamaya aşina üçüncü bir kaynak, cuma günkü bir görüşmenin 'en iyi senaryo' olduğunu söyledi, ancak gerçekleşene kadar hiçbir şeyin kesin olmadığını vurguladı.
Bu görüşme, Axios'a göre müzakerelerin çöküşü ve geçen Haziran’daki 12 günlük savaşın ardından ABD ve İranlı yetkililer arasındaki ilk temas olacak.
Görüşme, ABD’nin Körfez’de büyük bir askeri yığınak yaptığı bir dönemde ve ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri çatışmadan kaçınmanın tek yolunun hızlı bir anlaşma olduğunu ısrarla savunduğu bir süreçte geliyor.

Türkiye-Mısır-Katar çalışması

Planlanan görüşmenin, son birkaç gündür Türkiye, Mısır ve Katar’ın yürüttüğü diplomatik girişimlerin sonucu olduğu aktarıldı.
Pazartesi günü Türkiye ve Mısır dışişleri bakanları, olası görüşmeyi ele almak üzere İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yeniden görüştü.
İran devlet medyası da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Trump yönetimiyle müzakerelerin yeniden başlatılması talimatı verdiğini bildirdi.

Haziran 2025'ten sonra ilk görüşme

İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından bu görüşme ile ABD ve İranlı yetkililer ilk kez bir araya gelecek.
Arakçi, İran'daki yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz" demişti.
