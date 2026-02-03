https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/venezuelali-diplomat-plasencia-ulkesinin-abd-temsilcisi-olarak-atandi-1103216776.html
Venezuelalı diplomat Plasencia, ülkesinin ABD Temsilcisi olarak atandı
03.02.2026
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, geçici Venezuela Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez'in Felix Plasencia'yı ülkenin ABD temsilcisi olarak atadığını ve ABD elçisi Laura Dogu ile ikili gündemdeki ortak çalışmalar hakkında görüşmeler yaptığını söyledi.Gil, Rodriguez ve Dogu arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, geçici Venezuela Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez'in Felix Plasencia'yı ülkenin ABD temsilcisi olarak atadığını ve ABD elçisi Laura Dogu ile ikili gündemdeki ortak çalışmalar hakkında görüşmeler yaptığını söyledi.
Gil, Rodriguez ve Dogu arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:
"Bugünden itibaren ABD hükümetinin diplomatik temsilcisi Caracas'ta bulunuyor ve diplomatik temsilcimiz Felix Plasencia da diplomatik ve siyasi çalışmaları hızlandırmak, ayrıca ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda ortak bir gündem geliştirmek için yakında Washington'a gelecek"