Venezuelalı diplomat Plasencia, ülkesinin ABD Temsilcisi olarak atandı
Venezuelalı diplomat Plasencia, ülkesinin ABD Temsilcisi olarak atandı
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Felix Plasencia'nın Venezuela'nın ABD Temsilcisi olarak atandığını duyurdu. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
dünya
abd
yvan gil
felix plasencia
venezuela
caracas
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, geçici Venezuela Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez'in Felix Plasencia'yı ülkenin ABD temsilcisi olarak atadığını ve ABD elçisi Laura Dogu ile ikili gündemdeki ortak çalışmalar hakkında görüşmeler yaptığını söyledi.Gil, Rodriguez ve Dogu arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:
venezuela
caracas
SON HABERLER
abd, yvan gil, felix plasencia, venezuela, caracas
abd, yvan gil, felix plasencia, venezuela, caracas

Venezuelalı diplomat Plasencia, ülkesinin ABD Temsilcisi olarak atandı

04:43 03.02.2026 (güncellendi: 04:44 03.02.2026)
Venezuela-ABD
Venezuela-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Felix Plasencia'nın Venezuela'nın ABD Temsilcisi olarak atandığını duyurdu.
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, geçici Venezuela Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez'in Felix Plasencia'yı ülkenin ABD temsilcisi olarak atadığını ve ABD elçisi Laura Dogu ile ikili gündemdeki ortak çalışmalar hakkında görüşmeler yaptığını söyledi.
Gil, Rodriguez ve Dogu arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:
"Bugünden itibaren ABD hükümetinin diplomatik temsilcisi Caracas'ta bulunuyor ve diplomatik temsilcimiz Felix Plasencia da diplomatik ve siyasi çalışmaları hızlandırmak, ayrıca ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda ortak bir gündem geliştirmek için yakında Washington'a gelecek"
