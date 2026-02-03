Trump, Epstein hakkında konuştu: 'Adalet Bakanlığı'nın 'yapacak başka işlerimiz var' demesi gerektiğini düşünüyorum'
ABD Başkanı Donald Trump, kritik mineraller için stratejik rezerv kurduklarını açıklarken Küba liderliğiyle temasların sürdüğünü söyledi. Ayrıca Epstein dosyalarının kendisini akladığını savunan Trump, 'Adalet Bakanlığı'nın yapacak daha önemli işleri olduğunu' savundu. Ek olarak ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığının da azaltılmayacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamalarda ulusal savunma, dış politika, Jeffrey Epstein dosyaları ve ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığına ilişkin önemli mesajlar verdi.
Trump, ABD’nin kritik minerallerden oluşan stratejik bir rezerv oluşturduğunu belirterek, bunun Amerikan sanayisi için hayati önemde olduğunu söyledi:
Uzun zamandır stratejik bir petrol rezervimiz ve ulusal savunma için kritik minerallerden oluşan bir stokumuz vardı, şimdi de Amerikan sanayisi için bu rezervi oluşturuyoruz ki hiçbir sorun yaşamayalım.
Bu tarihi girişim, 10 milyar dolarlık ihracat ve ithalat bankası finansmanını, 2 milyar dolarlık özel sektör finansmanıyla birleştirecek ve hatta Amerikan vergi mükelleflerinin, proje kasasının başlatılması için kullanılan kredinin faizinden kar elde etmesini bekliyoruz
'Küba ile temaslar sürüyor'
Trump, Küba ile temasların sürdüğünü de açıkladı. Trump, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, “Birçok kişi en azından akrabalarını ziyaret etmek istiyor. Buna oldukça yakınız. Şu anda Küba liderleriyle görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.
'Adalet Bakanlığı'nın 'yapacak başka işlerimiz var' demesi gerektiğini düşünüyorum'
Jeffrey Epstein davasına ilişkin yayımlanan dosyalara da değinen Trump, kendisiyle ilgili herhangi bir bulgu bulunmadığını ve 'Adalet Bakanlığı'nın yapacak daha önemli işleri olduğunu' savundu:
Aslında, Adalet Bakanlığı'na bakarsanız, 3 milyon sayfa yayınladıklarını açıkladılar. Sanki yapmaları gereken tek şey buymuş gibi. Ve açıkçası, Adalet Bakanlığı'nın 'yapacak başka işlerimiz var' demesi gerektiğini düşünüyorum çünkü bu olay tamamen ortaya çıktı - yani, Bill Clinton ve Bill Gates ve birçok kişi dışında - bununla ilgili birçok soru var, ama benimle ilgili hiçbir şey yok. Ama bundan bile daha iyiydi çünkü Jeffrey Epstein ve Michael Wolff adlı bu ahlaksız yazarın Donald Trump'ın seçimi kaybetmesi için komplo kurduklarını buldular
Demokratlar bunu zorluyor. Sorun şu ki, Epstein'le birlikte olan ve onunla komplo kuranların Demokratlar olduğu ortaya çıkıyor. Bu yüzden muhtemelen bundan biraz geri adım atılacağını göreceksiniz
'Avrupa'da askeri varlık azalmayacak'
Öte yandan Trump, ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığının azaltılmayacağını da net bir dille ifade etti. Oval Ofis’te yöneltilen bir soru üzerine Trump, “Hayır, Avrupa ile harika bir ilişkimiz var” diyerek, ABD askerlerinin Avrupa’daki konuşlanmasında bir değişiklik olmayacağını belirtti.