Van Başkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Van Başkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand kentinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı...
Van’ın Başkale ilçesine yaklaşık 141 kilometre uzaklıkta ve 7 kilometre derinlikte 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand kentinde yaşandığı açıklandı.
Van Başkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem

22:18 03.02.2026 (güncellendi: 22:36 03.02.2026)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand kentinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı Van'ın Başkale ilçesinde de hissedildi.
Van’ın Başkale ilçesine yaklaşık 141 kilometre uzaklıkta ve 7 kilometre derinlikte 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand kentinde yaşandığı açıklandı.
