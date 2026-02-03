https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/van-baskalede-43-buyuklugunde-deprem-1103239984.html
Van Başkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Van Başkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand kentinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T22:18+0300
2026-02-03T22:18+0300
2026-02-03T22:36+0300
son depremler
başkale
afad
i̇ran
van
van gölü
van yüzüncü yıl üniversitesi
van büyükşehir belediyesi
van depremi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_43554c2e7d90078ab79e8ffcddba8d49.jpg
Van’ın Başkale ilçesine yaklaşık 141 kilometre uzaklıkta ve 7 kilometre derinlikte 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand kentinde yaşandığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/myanmarda-59-buyuklugunde-deprem-1103237862.html
başkale
i̇ran
van
van gölü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_18823068f46e69522dfe3731d5031271.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
başkale, afad, i̇ran, van, van gölü, van yüzüncü yıl üniversitesi, van büyükşehir belediyesi, van depremi
başkale, afad, i̇ran, van, van gölü, van yüzüncü yıl üniversitesi, van büyükşehir belediyesi, van depremi
Van Başkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem
22:18 03.02.2026 (güncellendi: 22:36 03.02.2026)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand kentinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı Van'ın Başkale ilçesinde de hissedildi.
Van’ın Başkale ilçesine yaklaşık 141 kilometre uzaklıkta ve 7 kilometre derinlikte 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand kentinde yaşandığı açıklandı.