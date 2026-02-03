Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/myanmarda-59-buyuklugunde-deprem-1103237862.html
Myanmar’da 5.9 büyüklüğünde deprem
Myanmar’da 5.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Myanmar’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Hindistan ve çevre ülkelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da hasar... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T20:13+0300
2026-02-03T20:13+0300
dünya
deprem
asya & pasifik
afrika
deprem son dakika
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Myanmar’ın Magway Bölgesi’nde, Yenangyaung kentinin 95 kilometre batısında olduğunu açıkladı.Yaklaşık 62 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmezken, sarsıntının Hindistan dahil çevre ülkelerde de hissedildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/iranin-guneyinde-52-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1103172882.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem, asya & pasifik, afrika, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
deprem, asya & pasifik, afrika, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

Myanmar’da 5.9 büyüklüğünde deprem

20:13 03.02.2026
Deprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
Abone ol
Myanmar’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Hindistan ve çevre ülkelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da hasar bildirilmedi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Myanmar’ın Magway Bölgesi’nde, Yenangyaung kentinin 95 kilometre batısında olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 62 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmezken, sarsıntının Hindistan dahil çevre ülkelerde de hissedildiği belirtildi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
SON DEPREMLER
İran'ın güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
1 Şubat, 09:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала