Myanmar’da 5.9 büyüklüğünde deprem
Myanmar'da 5.9 büyüklüğünde deprem
Myanmar'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Hindistan ve çevre ülkelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da hasar... 03.02.2026
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Myanmar’ın Magway Bölgesi’nde, Yenangyaung kentinin 95 kilometre batısında olduğunu açıkladı.Yaklaşık 62 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmezken, sarsıntının Hindistan dahil çevre ülkelerde de hissedildiği belirtildi.
Myanmar’da 5.9 büyüklüğünde deprem
