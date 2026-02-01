https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/uyusturucu-sorusturmasi-hasan-can-kaya-dahil-11-unlu-serbest-birakildi-1103185497.html

Uyuşturucu soruşturması: Hasan Can Kaya dahil 11 ünlü serbest bırakıldı

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Cumartesi günü gözaltına alınan 11 kişi, Jandarma’daki ifade işlemlerinin ardından savcılık... 01.02.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.Dün gözaltına alınan 11 ünlü isim, Jandarma’daki ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Serbest bırakılan isimler Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal (Çakal), Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla olarak açıklandı.

