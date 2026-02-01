https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/uyusturucu-sorusturmasi-hasan-can-kaya-dahil-11-unlu-serbest-birakildi-1103185497.html
Uyuşturucu soruşturması: Hasan Can Kaya dahil 11 ünlü serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturması: Hasan Can Kaya dahil 11 ünlü serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Cumartesi günü gözaltına alınan 11 kişi, Jandarma’daki ifade işlemlerinin ardından savcılık... 01.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-01T17:48+0300
2026-02-01T17:48+0300
2026-02-01T18:04+0300
türki̇ye
hasan can kaya
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kullanmaya özendirme
uyuşturucu imalatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/11/1050895513_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_1b244c11b0220d6cf3a3f1f000a13393.jpg
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.Dün gözaltına alınan 11 ünlü isim, Jandarma’daki ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Serbest bırakılan isimler Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal (Çakal), Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/uyusturucu-operasyonunda-enes-batur-icin-yakalama-karari-verildi-ebo-ve-berkcan-guven-de-gozalti-1103164824.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/11/1050895513_92:0:692:450_1920x0_80_0_0_d61a524532b9427f649f0165a7cdadc6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hasan can kaya, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı
hasan can kaya, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı
Uyuşturucu soruşturması: Hasan Can Kaya dahil 11 ünlü serbest bırakıldı
17:48 01.02.2026 (güncellendi: 18:04 01.02.2026)
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Cumartesi günü gözaltına alınan 11 kişi, Jandarma’daki ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Dün gözaltına alınan 11 ünlü isim, Jandarma’daki ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan isimler Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal (Çakal), Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla olarak açıklandı.