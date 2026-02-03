https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/ukraynada-askeri-sanayi-ve-enerji-tesisleri-vuruldu-bin-400-kadar-militan-etkisiz-hale-getirildi-1103225180.html

Ukrayna’da askeri sanayi ve enerji tesisleri vuruldu: Bin 400 kadar militan etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına yanıt olarak, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerine ve onların faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerine hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla geniş çaplı bir saldırı düzenlediği bildirildi.Açıklamada, “Saldırı amacına ulaştı, belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadelerine yer verildi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.375 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri de Ukrayna ordusunun 99 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.

