https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/moskova-yakinlarindaki-bir-enerji-tesisine-bombali-saldiri-onlendi-1103224689.html

Moskova yakınlarındaki bir enerji tesisine bombalı saldırı önlendi

Moskova yakınlarındaki bir enerji tesisine bombalı saldırı önlendi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova Bölgesi’nde bir enerji tesisini havaya uçurmayı planlayan yabancı uyruklu bir vatandaşın gözaltına alındığını... 03.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-03T12:19+0300

2026-02-03T12:19+0300

2026-02-03T12:20+0300

dünya

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

terör saldırısı

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081484039_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e844504d8d421b44fa1739fb14ff2cb5.jpg

FSB, Moskova Bölgesi’nde bir enerji tesisine saldırı düzenleyen kişinin, bir hasım ülkenin istihbaratından talimatlar aldığını itiraf ettiğini bildirdi.Açıklamada, “1996 doğumlu yabancı uyruklu bir kişi, Moskova'daki enerji altyapı tesislerinden birinde sabotaj ve terör eylemi hazırlığına karışması nedeniyle gözaltına alındı” ifadesine yer verildi.Söz konusu kişinin, hasım ülkenin istihbaratı için çalışan bir terör örgütü üyesi tarafından, Telegram üzerinden işe alındığı ifade edilirken bu adamın, el yapımı patlayıcı kullanarak saldırı düzenledikten sonra Rusya'ya karşı savaşmak üzere Ukrayna'ya kaçmayı planladığı ortaya çıkarıldı.Gözaltına alınan adam, ifade sırasında, onu yönlendiren kişiden iki koordinat aldığını belirterek, “Biri elektrik hattı, diğeri termik santral. Bunlara yönelik istihbarat toplamam gerekiyordu. Çektiğim video ve fotoğrafları gönderdiğimde, bana ev yapımı patlayıcının bulunduğu gizli yerin koordinatlarını verdi” ifadesini kullandı.Güvenlik güçleri, içinde beş kilogram patlayıcı bulunan bir yüksek patlayıcı düzeneğin yanı sıra, kendisini yönlendiren kişiyle yaptığı yazışmaları içeren bir telefon ele geçirdi. Şüpheli suçunu itiraf etti.Bir grup kişinin önceden plan yaparak patlayıcı madde temin etmesi, taşıması ve sabotaj hazırlığı yapmasıyla ilgili olarak ceza davası açıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/hamaneyin-danismani-savastan-kacinma-umudu-var-1103223318.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör saldırısı, ukrayna