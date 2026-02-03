https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/tuvturk-arac-sahiplerini-uyardi-egzoz-emisyon-olcumune-dikkat-1103236737.html

TÜVTÜRK araç sahiplerini uyardı: Egzoz emisyon ölçümüne dikkat

TÜVTÜRK, 2026 yılı itibarıyla egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerini bekleyen cezalara dikkat çekti. Açıklamaya göre, geçerli ölçümü bulunmayan... 03.02.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086345170_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4134e8d7da34bfd8da02ba603f9abb76.jpg

TÜVTÜRK, egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmayan araç sahiplerinin 2026’dan itibaren ciddi yaptırımlarla karşılaşacağını duyurdu.Şirket, geçerli ölçümü olmayan sürücülere 17 bin 957 lira, yasal sınırları aşan araçlara ise 35 bin 936 liraya kadar para cezası kesileceğini belirtti.TÜVTÜRK, Türkiye genelinde 218 sabit istasyonda hizmet verirken, uygulamayla hava kirliliğinin azaltılması ve çevreye duyarlı ulaşımın hedeflendiğini vurguladı.

2026

