Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/tuvturk-arac-sahiplerini-uyardi-egzoz-emisyon-olcumune-dikkat-1103236737.html
TÜVTÜRK araç sahiplerini uyardı: Egzoz emisyon ölçümüne dikkat
TÜVTÜRK araç sahiplerini uyardı: Egzoz emisyon ölçümüne dikkat
Sputnik Türkiye
TÜVTÜRK, 2026 yılı itibarıyla egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerini bekleyen cezalara dikkat çekti. Açıklamaya göre, geçerli ölçümü bulunmayan... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T18:22+0300
2026-02-03T18:22+0300
türki̇ye
tüvtürk
araba
i̇kinci el araba satıcısı
yerli araba
klasik araba
spor araba
egzoz
egzoz muayenesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086345170_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4134e8d7da34bfd8da02ba603f9abb76.jpg
TÜVTÜRK, egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmayan araç sahiplerinin 2026’dan itibaren ciddi yaptırımlarla karşılaşacağını duyurdu.Şirket, geçerli ölçümü olmayan sürücülere 17 bin 957 lira, yasal sınırları aşan araçlara ise 35 bin 936 liraya kadar para cezası kesileceğini belirtti.TÜVTÜRK, Türkiye genelinde 218 sabit istasyonda hizmet verirken, uygulamayla hava kirliliğinin azaltılması ve çevreye duyarlı ulaşımın hedeflendiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/arac-muayene-istasyonlarinda-ihale-sonucu-aciklandi-kazanan-sirket-belli-oldu-1093946777.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086345170_54:0:702:486_1920x0_80_0_0_e549159002c505724c283c919f2e8817.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tüvtürk, araba, i̇kinci el araba satıcısı, yerli araba, klasik araba, spor araba, egzoz, egzoz muayenesi
tüvtürk, araba, i̇kinci el araba satıcısı, yerli araba, klasik araba, spor araba, egzoz, egzoz muayenesi

TÜVTÜRK araç sahiplerini uyardı: Egzoz emisyon ölçümüne dikkat

18:22 03.02.2026
© AAtüvtürk
tüvtürk - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
© AA
Abone ol
TÜVTÜRK, 2026 yılı itibarıyla egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerini bekleyen cezalara dikkat çekti. Açıklamaya göre, geçerli ölçümü bulunmayan sürücülere 17 bin 957 lira, emisyon değerleri sınırların üzerinde çıkan araçlara ise 35 bin 936 liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.
TÜVTÜRK, egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmayan araç sahiplerinin 2026’dan itibaren ciddi yaptırımlarla karşılaşacağını duyurdu.
Şirket, geçerli ölçümü olmayan sürücülere 17 bin 957 lira, yasal sınırları aşan araçlara ise 35 bin 936 liraya kadar para cezası kesileceğini belirtti.
TÜVTÜRK, Türkiye genelinde 218 sabit istasyonda hizmet verirken, uygulamayla hava kirliliğinin azaltılması ve çevreye duyarlı ulaşımın hedeflendiğini vurguladı.
tüvtürk - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
TÜRKİYE
Araç muayene istasyonlarında ihale sonucu açıklandı: Kazanan şirket belli oldu
24 Şubat 2025, 20:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала