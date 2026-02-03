https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/tuvturk-arac-sahiplerini-uyardi-egzoz-emisyon-olcumune-dikkat-1103236737.html
TÜVTÜRK araç sahiplerini uyardı: Egzoz emisyon ölçümüne dikkat
TÜVTÜRK araç sahiplerini uyardı: Egzoz emisyon ölçümüne dikkat
Sputnik Türkiye
TÜVTÜRK, 2026 yılı itibarıyla egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerini bekleyen cezalara dikkat çekti. Açıklamaya göre, geçerli ölçümü bulunmayan... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T18:22+0300
2026-02-03T18:22+0300
2026-02-03T18:22+0300
türki̇ye
tüvtürk
araba
i̇kinci el araba satıcısı
yerli araba
klasik araba
spor araba
egzoz
egzoz muayenesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086345170_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4134e8d7da34bfd8da02ba603f9abb76.jpg
TÜVTÜRK, egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmayan araç sahiplerinin 2026’dan itibaren ciddi yaptırımlarla karşılaşacağını duyurdu.Şirket, geçerli ölçümü olmayan sürücülere 17 bin 957 lira, yasal sınırları aşan araçlara ise 35 bin 936 liraya kadar para cezası kesileceğini belirtti.TÜVTÜRK, Türkiye genelinde 218 sabit istasyonda hizmet verirken, uygulamayla hava kirliliğinin azaltılması ve çevreye duyarlı ulaşımın hedeflendiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/arac-muayene-istasyonlarinda-ihale-sonucu-aciklandi-kazanan-sirket-belli-oldu-1093946777.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086345170_54:0:702:486_1920x0_80_0_0_e549159002c505724c283c919f2e8817.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tüvtürk, araba, i̇kinci el araba satıcısı, yerli araba, klasik araba, spor araba, egzoz, egzoz muayenesi
tüvtürk, araba, i̇kinci el araba satıcısı, yerli araba, klasik araba, spor araba, egzoz, egzoz muayenesi
TÜVTÜRK araç sahiplerini uyardı: Egzoz emisyon ölçümüne dikkat
TÜVTÜRK, 2026 yılı itibarıyla egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerini bekleyen cezalara dikkat çekti. Açıklamaya göre, geçerli ölçümü bulunmayan sürücülere 17 bin 957 lira, emisyon değerleri sınırların üzerinde çıkan araçlara ise 35 bin 936 liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.
TÜVTÜRK, egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmayan araç sahiplerinin 2026’dan itibaren ciddi yaptırımlarla karşılaşacağını duyurdu.
Şirket, geçerli ölçümü olmayan sürücülere 17 bin 957 lira, yasal sınırları aşan araçlara ise 35 bin 936 liraya kadar para cezası kesileceğini belirtti.
TÜVTÜRK, Türkiye genelinde 218 sabit istasyonda hizmet verirken, uygulamayla hava kirliliğinin azaltılması ve çevreye duyarlı ulaşımın hedeflendiğini vurguladı.