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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/arac-muayene-istasyonlarinda-ihale-sonucu-aciklandi-kazanan-sirket-belli-oldu-1093946777.html
Araç muayene istasyonlarında ihale sonucu açıklandı: Kazanan şirket belli oldu
Araç muayene istasyonlarında ihale sonucu açıklandı: Kazanan şirket belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'de araç muayene istasyonlarının 20 yıllık işletme hakkı için düzenlenen özelleştirme ihalesini, MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) kazandı. İhaleye katılan... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T20:14+0300
2025-02-24T20:14+0300
türkiye
araba
ihale
muayene
araç muayene
muayenehane
egzoz muayenesi
otomobil
ikinci el otomobil
tüvtürk
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Türkiye'de araç muayene istasyonlarının 20 yıllık işletme hakkını, 1. ve 2. bölge için toplam 1.72 milyar dolar teklif veren MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) kazandı.Araç muayene istasyonlarının 20 yıllık işletme hakkı için düzenlenen özelleştirme ihalesi sonuçlandı. İhaleyi, en yüksek teklifi veren MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) kazandı. Böylelikle, araç muayene hizmetleri önümüzdeki 20 yıl boyunca MOI OGG tarafından yürütülecek. TÜVTÜRK'ün bu alandaki yetkisi ise sona erdi.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye, üç farklı ortak girişim grubu katıldı:Toplam 1.7 milyar dolar İhale, Türkiye'nin iki bölgeye ayrılmasıyla gerçekleştirildi. Birinci bölgede 45, ikinci bölgede ise 36 il yer aldı. Birinci bölge için yapılan ihalenin elemesiz ilk turunda başlangıç teklifi 750 milyon dolar olarak belirlendi. Açık artırma yöntemiyle devam eden ihalede, ilk tur 800 milyon dolarla başladı. Bu turda MOI OGG 805 milyon dolar, AGTT OGG ise 810 milyon dolar teklif verdi. Doğuş Tem OGG ise ilk turda ihaleden çekildi. Üçüncü ve son turda MOI OGG, teklifini 830 milyon dolara yükseltti. AGTT OGG'nin ihaleden çekilmesiyle, birinci bölgenin işletme hakkı MOI OGG'ye verildi.İkinci bölge için yapılan ihalenin elemesiz ilk turunda başlangıç teklifi 790 milyon dolar olarak belirlendi. Açık artırma yöntemiyle devam eden ihalede, ilk tur 876 milyon dolarla başladı. Bu turda MOI OGG 878 milyon dolar, AGTT OGG ise 880 milyon dolar teklif verdi. Doğuş Tem OGG, bu bölge için de ihaleden çekildi. Üçüncü ve son turda MOI OGG, teklifini 890 milyon dolara yükseltti. AGTT OGG'nin ihaleden çekilmesiyle, ikinci bölgenin işletme hakkı da MOI OGG'ye verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/2025-yili-arac-muayene-ucretleri-belli-oldu-1090068522.html
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Araç muayene istasyonlarında ihale sonucu açıklandı: Kazanan şirket belli oldu

20:14 24.02.2025
© AAtüvtürk
tüvtürk - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© AA
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Türkiye'de araç muayene istasyonlarının 20 yıllık işletme hakkı için düzenlenen özelleştirme ihalesini, MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) kazandı. İhaleye katılan MOI OGG, 1. bölge için 830 milyon dolar, 2. bölge için ise 890 milyon dolar teklif vererek en yüksek teklifi sunan taraf oldu. Böylece, TÜVTÜRK'ün araç muayenesindeki yetkisi sona erdi.
Türkiye'de araç muayene istasyonlarının 20 yıllık işletme hakkını, 1. ve 2. bölge için toplam 1.72 milyar dolar teklif veren MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) kazandı.
Araç muayene istasyonlarının 20 yıllık işletme hakkı için düzenlenen özelleştirme ihalesi sonuçlandı. İhaleyi, en yüksek teklifi veren MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) kazandı. Böylelikle, araç muayene hizmetleri önümüzdeki 20 yıl boyunca MOI OGG tarafından yürütülecek. TÜVTÜRK'ün bu alandaki yetkisi ise sona erdi.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye, üç farklı ortak girişim grubu katıldı:
Doğuş Tem OGG (Doğuş Holding AŞ - Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ),
AGTT OGG (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ - GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. - TÜV SÜD Aktiengesellschaft - Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ),
MOI OGG (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ - Itversia Gestion S.L. - Opus Group AB - VTV Norte SA).

Toplam 1.7 milyar dolar

İhale, Türkiye'nin iki bölgeye ayrılmasıyla gerçekleştirildi. Birinci bölgede 45, ikinci bölgede ise 36 il yer aldı. Birinci bölge için yapılan ihalenin elemesiz ilk turunda başlangıç teklifi 750 milyon dolar olarak belirlendi. Açık artırma yöntemiyle devam eden ihalede, ilk tur 800 milyon dolarla başladı. Bu turda MOI OGG 805 milyon dolar, AGTT OGG ise 810 milyon dolar teklif verdi. Doğuş Tem OGG ise ilk turda ihaleden çekildi. Üçüncü ve son turda MOI OGG, teklifini 830 milyon dolara yükseltti. AGTT OGG'nin ihaleden çekilmesiyle, birinci bölgenin işletme hakkı MOI OGG'ye verildi.

İkinci bölge için yapılan ihalenin elemesiz ilk turunda başlangıç teklifi 790 milyon dolar olarak belirlendi. Açık artırma yöntemiyle devam eden ihalede, ilk tur 876 milyon dolarla başladı. Bu turda MOI OGG 878 milyon dolar, AGTT OGG ise 880 milyon dolar teklif verdi. Doğuş Tem OGG, bu bölge için de ihaleden çekildi. Üçüncü ve son turda MOI OGG, teklifini 890 milyon dolara yükseltti. AGTT OGG'nin ihaleden çekilmesiyle, ikinci bölgenin işletme hakkı da MOI OGG'ye verildi.
tüvtürk - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
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2025 yılı araç muayene ücretleri belli oldu
5 Kasım 2024, 23:49
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